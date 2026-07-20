OpiniónColumnas Cómo impactó la tecnología en el primer Mundial de la inteligencia artificial El balance de un torneo marcado por el VAR, las simulaciones en 3D y un despliegue de tecnología por toda la cancha. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Pablo Hamada Hace 6 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Inteligencia Artificial Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS La final que Argentina nunca pudo jugar: las claves que explican la derrota contra España Es muy probable que estés entrenando un modelo de inteligencia artificial sin saberlo Los 10 Mandamientos del Homo Augmentus: Vida y Muerte de la humanidad Reclame en Delaware: datos personales, decretos y jurisdicción Violencia contra las madres: la ONU pide reconocer una realidad que suele pasar desapercibida Lo más popular Cómo nació "La cuarta estrella", la canción que canta la Selección Argentina Final del Mundial 2026: las 10 cosas que hay que saber antes de Argentina-España ¿Habrá feriado o asueto el lunes si Argentina gana el Mundial 2026? Policía, hospitales y municipios adaptaron sus operativos durante el partido Argentina-España Desintoxicación digital: métodos para combatir la ansiedad y problemas en adolescentes Ranking notas premium Conectividad y visitas: qué impacto se busca con las mejoras en el aeropuerto y en la terminal de Tucumán Diario de viaje: tres horas de espera, un susto en el avión y el último vuelo del Mundial Cómo impactó la tecnología en el primer Mundial de la inteligencia artificial Sobre la necesidad vital de reformar la carta de la ONU Del cierre a las reformas en el Banco Central