Copa del Mundo

La FIFA confirmó la sanción para Leandro Paredes tras los incidentes en la final del Mundial

El mediocampista de la selección argentina recibió una tarjeta roja directa por su cruce con futbolistas españoles una vez terminado el partido.

SANCIÓN. Leandro Paredes fue expulsado tras el pitazo final por su enfrentamiento con futbolistas españoles y la FIFA confirmó la medida disciplinaria.
SANCIÓN. Leandro Paredes fue expulsado tras el pitazo final por su enfrentamiento con futbolistas españoles y la FIFA confirmó la medida disciplinaria.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La FIFA oficializó la sanción para Leandro Paredes tras ser expulsado por agredir a futbolistas de España al término de la final del Mundial 2026.
  • El volante recibió la roja directa tras golpear a Eric García y enfrentar a Gavi durante los festejos españoles, en un final tenso que requirió la intervención de Scaloni.
  • La sanción de la FIFA afectará el armado de la Selección Argentina de cara a los próximos torneos oficiales, marcando un cierre conflictivo para el subcampeón mundial.
Resumen generado con IA

Los incidentes que marcaron el cierre de la final del Mundial 2026 tuvieron consecuencias. La FIFA confirmó la sanción disciplinaria para Leandro Paredes, quien fue expulsado tras protagonizar un fuerte cruce con futbolistas de España apenas terminó el encuentro que consagró al conjunto europeo.

El volante argentino quedó en el centro de la escena después de enfrentarse con Eric García y Gavi en medio de los festejos españoles. Las imágenes mostraron un manotazo sobre Eric García y un posterior encontronazo con Gavi, acciones que motivaron la decisión arbitral de mostrarle la tarjeta roja directa.

Un final cargado de tensión

La expulsión de Paredes fue una de las consecuencias de un cierre con empujones, discusiones y reclamos entre futbolistas de ambos equipos. La intervención de Lionel Scaloni, integrantes del cuerpo técnico y varios jugadores permitió contener la situación antes de la ceremonia de premiación.

En ese contexto también se produjo el cruce entre Nicolás Otamendi y Rodri, a quien el defensor argentino le recriminó las declaraciones realizadas durante la semana previa a la final. Con el paso de los minutos, los ánimos se calmaron y la selección argentina permaneció en el campo de juego para recibir las medallas de subcampeón.

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