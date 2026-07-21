Lamine Yamal reveló qué le dijo Lionel Messi tras la final del Mundial

Resumen para apurados
- Tras ganar la final del Mundial, el español Lamine Yamal reveló que Lionel Messi lo felicitó en la cancha por el título y lo instó a liderar el futuro del fútbol mundial.
- El saludo ocurrió tras la victoria de España. Ambos comparten un vínculo único desde 2007, cuando un joven Messi posó con Yamal de bebé en una sesión de fotos benéfica.
- Este emotivo abrazo simboliza el traspaso generacional entre el mejor de la historia y la joven promesa española, marcando un hito que acompañará a Yamal en su carrera.
La imagen de Lamine Yamal acercándose a Lionel Messi una vez terminada la final del Mundial fue una de las más comentadas de la jornada. Mientras el capitán de la selección argentina lamentaba la derrota, el joven futbolista español se acercó para saludarlo y felicitarlo por el torneo que había disputado.
Un día después de la consagración de España, Yamal reveló qué hablaron en ese breve encuentro. "Jugar contra Leo en un escenario como este fue algo surrealista. Es el mejor de la historia y alguien a quien siempre admiré. Cuando terminó el partido, mi primer instinto fue ir a mostrarle mi respeto", expresó.
El mensaje de Messi
El futbolista de Barcelona contó que Messi le dio la mano y le dejó un mensaje que difícilmente olvide. "Me dijo que siguiera adelante, que el futuro del fútbol es de nuestra generación. Escuchar esas palabras de su boca es algo que me llevaré para el resto de mi carrera. Fue casi tan grande como la medalla de oro que llevo colgada", aseguró.
La historia entre ambos tiene un vínculo especial. En 2007, cuando Yamal tenía apenas seis meses, participó junto a su familia de una sesión de fotos solidaria en la que, por azar, Messi fue quien lo sostuvo en brazos. Casi dos décadas después, el destino volvió a reunirlos en una final del Mundial, esta vez como protagonistas dentro del campo de juego.