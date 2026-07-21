Lamine Yamal reveló qué le dijo Lionel Messi tras la final del Mundial

El mensaje de Messi

El futbolista de Barcelona contó que Messi le dio la mano y le dejó un mensaje que difícilmente olvide. "Me dijo que siguiera adelante, que el futuro del fútbol es de nuestra generación. Escuchar esas palabras de su boca es algo que me llevaré para el resto de mi carrera. Fue casi tan grande como la medalla de oro que llevo colgada", aseguró.