El dólar "blue" volvió a su valor más alto del año: cerró en $1.530 y subió $20 en la semana

Resumen para apurados
- El dólar blue subió $20 esta semana y cerró a $1.530 en Argentina este viernes, igualando su récord anual debido a los constantes movimientos en el mercado cambiario.
- Mientras el oficial cotizó a $1.500 en el Banco Nación, los dólares financieros MEP y CCL terminaron en $1.519,40 y $1.577,64, en una semana de alta volatilidad.
- La devaluación oficial sigue muy por debajo de la inflación del primer semestre, lo que presiona la brecha cambiaria y condiciona la futura estrategia del Banco Central.
El mercado cambiario cerró la semana con nuevos movimientos en las distintas cotizaciones del dólar. El "blue" avanzó cinco unidades y finalizó en $1.530, recuperando así su precio más alto del año, un nivel que ya había alcanzado en algunas ruedas durante el último mes.
En el balance semanal, el dólar informal acumuló un incremento de $20, consolidando así una nueva suba dentro del mercado paralelo.
El dólar oficial, por su parte, también registró una suba de $5 y volvió a ubicarse en $1.500 para la venta en las pantallas del Banco Nación (BNA). Pese a esa recuperación en la última rueda, el balance semanal mostró una baja de $10 para el tipo de cambio minorista.
El dólar mayorista sumó su tercera suba consecutiva
En el segmento mayorista, el dólar cerró a $1.478, con un avance marginal de dos unidades. De esta manera, completó tres jornadas consecutivas de alzas.
La rueda registró un monto operado de U$S542,8 millones en el segmento de contado. A pesar del repunte de las últimas ruedas, el desempeño mensual continúa siendo negativo. En lo que va de julio, el tipo de cambio oficial retrocede $4.
En tanto, desde el inicio de 2026 el dólar mayorista acumula una suba de $23, lo que representa un incremento del 1,6%, muy por debajo de la inflación acumulada del primer semestre, que alcanzó el 16,8%.
Cómo quedaron las cotizaciones financieras
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) fijó un techo de $1.827,63 para el régimen de bandas cambiarias. Con el cierre de este viernes, el dólar mayorista quedó a $349,63 de ese límite.
Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP operó a $1.519,40, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) cerró en $1.577,64.