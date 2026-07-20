Política

Chau Mundial, ¿hola decreto?: expectativas por la fecha de las elecciones en Tucumán

Jaldo recibió a Acevedo, y el vicegobernador anticipó que "próximamente va a haber novedades" sobre la convocatoria del Poder Ejecutivo.

ELECCIONES EN TUCUMÁN / IMAGEN ILUSTRATIVA DE ARCHIVO LA GACETA
ELECCIONES EN TUCUMÁN / IMAGEN ILUSTRATIVA DE ARCHIVO LA GACETA
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 32 Min

Resumen para apurados

  • El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, analizó con el vicegobernador Miguel Acevedo el inminente llamado a elecciones provinciales por decreto tras el fin del Mundial.
  • Tras finalizar el Mundial de fútbol, creció la expectativa política por el decreto oficial. Acevedo anticipó que habrá novedades inminentes sobre la convocatoria del Ejecutivo.
  • El anuncio de la fecha electoral definirá el cronograma político de Tucumán hacia 2027, marcando el inicio de las estrategias y alianzas partidarias en la provincia.
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