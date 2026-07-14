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Cuenta DNI: cómo acceder a descuentos de hasta el 40% y cuotas sin interés este mes

Además de promociones y plazos fijos, la aplicación ofrece un beneficio especial para quienes completen determinadas operaciones hasta este miércoles.

Cuenta DNI: cómo acceder a descuentos de hasta el 40% y cuotas sin interés este mes
Foto: Instagram/banco_provincia
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Banco Provincia lanzó en julio nuevos descuentos y un reintegro de $30.000 con Cuenta DNI en Argentina para incentivar el uso de su billetera virtual y el consumo.
  • Para acceder al reintegro del 100%, los usuarios deben cumplir requisitos como pagar servicios o constituir plazos fijos desde la app antes del 15 de julio.
  • Esta estrategia fortalece la inclusión financiera digital en la provincia y alivia el bolsillo de los usuarios frente a la inflación con beneficios directos.
Resumen generado con IA

El Banco Provincia puso a disposición del público la herramienta Cuenta DNI. Esta aplicación permite abrir una cuenta de forma gratuita, 100% virtual en el banco y hacerlo únicamente con tu número de DNI. Solo deberás validar tu identidad e ingresar algunos datos personales para recibir la habilitación de la cuenta y poder acceder a un sinfín de descuentos.

Cuáles son los nuevos beneficios de Cuenta DNI para julio de 2026

Cuáles son los nuevos beneficios de Cuenta DNI para julio de 2026

Además de las promociones, las posibilidades de financiación, los reintegros y rebajas, la Cuenta DNI permite invertir. Con el plazo fijo es posible generar rendimientos desde la aplicación móvil, sin realizar esfuerzos y de forma totalmente gratuita. El plazo fijo es una forma sencilla de obtener ingresos sin grandes riesgos.

Descuentos con Cuenta DNI de Banco Provincia

El Banco Provincia tiene un listado de rubros en los que se incluyeron descuentos de una serie de tiendas.

Dentro del rubro Alimentos, YPF Full ofrece un 25% de descuento con un tope de reintegro de $10.000 semanal. Supermercados Día ofrece un 10% de ahorro todos los lunes de julio sin tope de reintegro. Mayorista Nini tiene un 15% de bonificación los martes con un tope de reintegro de $20.000. Los jubilados tienen un 5% de descuento extra con tope de $5.000. Supermercados Toledo también ofrece un 15% de descuento sin topes, sin mínimos de compra.

La Anónima tiene un 10% de ahorro los miércoles con un tope de reintegro de $5.000 y un 5% de descuento adicional para jubilados. Los miércoles, en Carrefour, Market y Express se aplica un 10% de bonificación sin tope de reintegro y con rebaja en el momento. ChangoMás ofrece un 20% sin mínimo de compra y sin tope de reintegro. Marcas como Havanna, La Fonte D’Oro, Lucciano's, Le Park y Guolis tienen un 30% de beneficio con un tope de reintegro por comercio, por mes y por persona de $15.000.

Cuáles son los nuevos beneficios de Cuenta DNI para julio de 2026

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Cuenta DNI con 100% de reintegro y tope de $30.000

El Banco Provincia también ofrece un reintegro del 100% con tope de $30.000 para quienes cumplan cuatro condiciones hasta el 15 de julio. La Cuenta DNI permite, para cumplir con estas condiciones, pagar servicios sin monto mínimo, realizar compras con Clave DNI o QR con dinero en cuenta por un mínimo de $10.000, recargar el celular al menos por $5.000, comprar o vender dólares por un mínimo de U$S10, constituir un plazo fijo en pesos o dólares desde $50.000 o U$S1.000 o enviar dinero por un mínimo de $25.000.

Quienes cumplan con estas condiciones hasta este jueves, podrán utilizar el beneficio del 100% de reintegro para compras realizadas entre el 18 y el 31 de julio. Para recibirlo, deberán pagar con Clave DNI o con QR.

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