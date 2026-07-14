Cuenta DNI: cómo acceder a descuentos de hasta el 40% y cuotas sin interés este mes

La Anónima tiene un 10% de ahorro los miércoles con un tope de reintegro de $5.000 y un 5% de descuento adicional para jubilados. Los miércoles, en Carrefour, Market y Express se aplica un 10% de bonificación sin tope de reintegro y con rebaja en el momento. ChangoMás ofrece un 20% sin mínimo de compra y sin tope de reintegro. Marcas como Havanna, La Fonte D’Oro, Lucciano's, Le Park y Guolis tienen un 30% de beneficio con un tope de reintegro por comercio, por mes y por persona de $15.000.