La Justicia frenó una desregulación: declaró inconstitucional la eliminación del sistema de información sobre precios de los combustibles

El fallo hizo lugar a la acción colectiva presentada por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), que cuestionó la derogación de la Resolución 314/2016. Esa norma obligaba a las estaciones de servicio a informar al Estado nacional, dentro de las ocho horas, cualquier modificación en los precios de las naftas, el gasoil y el GNC.