EconomíaNoticias económicas

Biocombustibles: el Ipaat expuso a Villarruel los principales planteos sobre la reforma de la ley

Durante una reunión en el ingenio La Florida, el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol planteó a la vicepresidenta la necesidad de sostener de forma permanente el esquema de mezcla de bioetanol. Villarruel invitó al organismo a exponer su posición en el Senado durante agosto.

Villarruel se reunió con autoridades del Ipaat y de Los Balcanes.
Villarruel se reunió con autoridades del Ipaat y de Los Balcanes.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Victoria Villarruel se reunió con el IPAAT en Tucumán para analizar la reforma de la Ley de Biocombustibles y garantizar la estabilidad de la industria sucroalcoholera.
  • Durante una visita al ingenio La Florida, el sector solicitó mantener el corte obligatorio de bioetanol y que cualquier cambio en la mezcla sea debatido en el Congreso.
  • Como resultado, la vicepresidenta invitó al IPAAT a exponer en el Senado en agosto, una oportunidad clave para el desarrollo productivo y energético de la región.
Resumen generado con IA

En el marco de los actos conmemorativos por el 210.º aniversario de la Independencia, la vicepresidenta, Victoria Villarruel, recorrió el ingenio La Florida, perteneciente a la Compañía Azucarera Los Balcanes, donde mantuvo una reunión de trabajo con directivos de la empresa, funcionarios y autoridades provinciales. Entre los asistentes estuvo el gerente del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat), Jorge Etchandy.

Durante el encuentro, el funcionario expuso las principales inquietudes que enfrenta el sector sucroalcoholero y remarcó la importancia de garantizar la estabilidad de la industria de la caña de azúcar como uno de los pilares de las economías regionales. Asimismo, destacó su aporte a la generación de empleo, al ingreso de divisas mediante las exportaciones de azúcar y al desarrollo económico del Noroeste Argentino.

La vicepresidenta escuchó con atención los planteos realizados. Uno de los ejes centrales de la reunión fue el análisis de la Ley de Biocombustibles N.º 27.640. El Ipaat planteó la necesidad de mantener de manera permanente el corte obligatorio de bioetanol en las naftas, compuesto por un 6% de bioetanol elaborado a partir de caña de azúcar y otro 6% proveniente de maíz.

Además, el gerente del Instituto presentó los principales aspectos que generan preocupación en torno al proyecto de modificación de la normativa sobre los biocombustibles actualmente en debate. Entre ellos, destacó la conveniencia de que las provincias puedan incrementar el porcentaje de mezcla, previa autorización de la Secretaría de Energía, y que cualquier modificación del corte obligatorio del 15% sea previamente debatida y aprobada por el Congreso de la Nación.

La reunión contó con la participación de Jorge Rocchia Ferro, presidente de la Compañía Azucarera Los Balcanes y de la Unión Industrial de Tucumán; Catalina Lonac, vicepresidenta de la empresa, cónsul honoraria de Croacia para el NOA y el NEA y fundadora de la Universidad San Pablo-T; y Catalina Rocchia Ferro, directora ejecutiva de la compañía, quienes actuaron como anfitriones. También participaron autoridades provinciales, dirigentes gremiales y representantes de distintos sectores vinculados a la actividad.

Tras una recorrida por las instalaciones del ingenio La Florida, se expuso la realidad de la industria sucroalcoholera en el NOA y coincidieron en la necesidad de preservar su competitividad y fortalecer su rol como uno de los principales motores de la economía regional.

Como resultado del encuentro, la vicepresidenta invitó al Ipaat a participar de una reunión que se realizará en agosto en el Senado de la Nación. En esa instancia, el Instituto podrá presentar en profundidad las propuestas y preocupaciones del sector, en una oportunidad considerada estratégica para fortalecer la defensa de la principal industria de Tucumán y consolidar su aporte al desarrollo productivo, energético y económico del país.

Victoria Villarruel y Jorge Etchandy, del Ipaat. Victoria Villarruel y Jorge Etchandy, del Ipaat.
Temas TucumánHonorable Senado de la Nación ArgentinaLa FloridaCompañía Azucarera Los BalcanesInstituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de TucumánIngenio La FloridaEnergíaArgentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Por qué recomiendan no refinanciar las deudas con tarjeta de crédito

Por qué recomiendan no refinanciar las deudas con tarjeta de crédito

Se profundiza la crisis de empresas históricas: Frutafiel pidió concurso preventivo y Bodegas Bianchi despidió personal

Se profundiza la crisis de empresas históricas: Frutafiel pidió concurso preventivo y Bodegas Bianchi despidió personal

Cuatro razones por las que el pago mínimo de la tarjeta de crédito es una mala idea

Cuatro razones por las que el pago mínimo de la tarjeta de crédito es una mala idea

Pago anticipado con tarjeta de crédito: el hack para mejorar tu scoring financiero

Pago anticipado con tarjeta de crédito: el hack para mejorar tu scoring financiero

Aumento para niñeras y personal de limpieza: cuánto cobrarán en julio y agosto

Aumento para niñeras y personal de limpieza: cuánto cobrarán en julio y agosto

Lo más popular
Cómo murieron los motociclistas tucumanos “Ruly” Becker y Martín Blasco en Humahuaca
1

Cómo murieron los motociclistas tucumanos “Ruly” Becker y Martín Blasco en Humahuaca

Compañeros de ruta despiden en las redes a “Ruly” Becker y Martín Blasco, los motociclistas tucumanos fallecidos en Humahuaca
2

Compañeros de ruta despiden en las redes a “Ruly” Becker y Martín Blasco, los motociclistas tucumanos fallecidos en Humahuaca

A 22 años del crimen del juez Aráoz, la Corte redujo la condena a Ema Gómez: cuáles fueron los argumentos
3

A 22 años del crimen del juez Aráoz, la Corte redujo la condena a Ema Gómez: cuáles fueron los argumentos

Siguen las alertas del SMN: qué provincias esperan frío extremo, nevadas y lluvias este viernes
4

Siguen las alertas del SMN: qué provincias esperan frío extremo, nevadas y lluvias este viernes

Argentina vs. Suiza: qué predijo la tarotista de los famosos para los cuartos de final del Mundial
5

Argentina vs. Suiza: qué predijo la tarotista de los famosos para los cuartos de final del Mundial

Ranking notas premium
Cómo era la trama de Lebron, la posible estafa piramidal que generó un perjuicio económico superior a los $530 millones
1

Cómo era la trama de Lebron, la posible estafa piramidal que generó un perjuicio económico superior a los $530 millones

A 22 años del crimen del juez Aráoz, la Corte redujo la condena a Ema Gómez: cuáles fueron los argumentos
2

A 22 años del crimen del juez Aráoz, la Corte redujo la condena a Ema Gómez: cuáles fueron los argumentos

Lionel Messi, Sofía Martínez y las nuevas masculinidades
3

Lionel Messi, Sofía Martínez y las nuevas masculinidades

De los pozos a la privatización de Milei: por qué el plan para las castigadas rutas del NOA es solo tapar baches
4

De los pozos a la privatización de Milei: por qué el plan para las castigadas rutas del NOA es solo tapar baches

Jaldo salió 0 a 0, pero hubo algunos goles
5

Jaldo salió 0 a 0, pero hubo algunos goles

Más Noticias
¿Qué hacer con los pesos cuando el plazo fijo y el dólar dejaron de ser un refugio para los ahorros?

¿Qué hacer con los pesos cuando el plazo fijo y el dólar dejaron de ser un refugio para los ahorros?

Compañeros de ruta despiden en las redes a “Ruly” Becker y Martín Blasco, los motociclistas tucumanos fallecidos en Humahuaca

Compañeros de ruta despiden en las redes a “Ruly” Becker y Martín Blasco, los motociclistas tucumanos fallecidos en Humahuaca

A 22 años del crimen del juez Aráoz, la Corte redujo la condena a Ema Gómez: cuáles fueron los argumentos

A 22 años del crimen del juez Aráoz, la Corte redujo la condena a Ema Gómez: cuáles fueron los argumentos

Horóscopo chino: los tres signos que encontrarán un nuevo rumbo en julio 2026, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los tres signos que encontrarán un nuevo rumbo en julio 2026, según Ludovica Squirru

Siguen las alertas del SMN: qué provincias esperan frío extremo, nevadas y lluvias este viernes

Siguen las alertas del SMN: qué provincias esperan frío extremo, nevadas y lluvias este viernes

Tucumán: el impuesto Inmobiliario sube un 9,9% y el Automotor se reajusta hasta un 7,8%

Tucumán: el impuesto Inmobiliario sube un 9,9% y el Automotor se reajusta hasta un 7,8%

Cómo murieron los motociclistas tucumanos “Ruly” Becker y Martín Blasco en Humahuaca

Cómo murieron los motociclistas tucumanos “Ruly” Becker y Martín Blasco en Humahuaca

Jaldo salió 0 a 0, pero hubo algunos goles

Jaldo salió 0 a 0, pero hubo algunos goles

Comentarios