Biocombustibles: el Ipaat expuso a Villarruel los principales planteos sobre la reforma de la ley

La reunión contó con la participación de Jorge Rocchia Ferro, presidente de la Compañía Azucarera Los Balcanes y de la Unión Industrial de Tucumán; Catalina Lonac, vicepresidenta de la empresa, cónsul honoraria de Croacia para el NOA y el NEA y fundadora de la Universidad San Pablo-T; y Catalina Rocchia Ferro, directora ejecutiva de la compañía, quienes actuaron como anfitriones. También participaron autoridades provinciales, dirigentes gremiales y representantes de distintos sectores vinculados a la actividad.