Biocombustibles: el Ipaat expuso a Villarruel los principales planteos sobre la reforma de la ley
Durante una reunión en el ingenio La Florida, el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol planteó a la vicepresidenta la necesidad de sostener de forma permanente el esquema de mezcla de bioetanol. Villarruel invitó al organismo a exponer su posición en el Senado durante agosto.
Resumen para apurados
- Victoria Villarruel se reunió con el IPAAT en Tucumán para analizar la reforma de la Ley de Biocombustibles y garantizar la estabilidad de la industria sucroalcoholera.
- Durante una visita al ingenio La Florida, el sector solicitó mantener el corte obligatorio de bioetanol y que cualquier cambio en la mezcla sea debatido en el Congreso.
- Como resultado, la vicepresidenta invitó al IPAAT a exponer en el Senado en agosto, una oportunidad clave para el desarrollo productivo y energético de la región.
En el marco de los actos conmemorativos por el 210.º aniversario de la Independencia, la vicepresidenta, Victoria Villarruel, recorrió el ingenio La Florida, perteneciente a la Compañía Azucarera Los Balcanes, donde mantuvo una reunión de trabajo con directivos de la empresa, funcionarios y autoridades provinciales. Entre los asistentes estuvo el gerente del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat), Jorge Etchandy.
Durante el encuentro, el funcionario expuso las principales inquietudes que enfrenta el sector sucroalcoholero y remarcó la importancia de garantizar la estabilidad de la industria de la caña de azúcar como uno de los pilares de las economías regionales. Asimismo, destacó su aporte a la generación de empleo, al ingreso de divisas mediante las exportaciones de azúcar y al desarrollo económico del Noroeste Argentino.
La vicepresidenta escuchó con atención los planteos realizados. Uno de los ejes centrales de la reunión fue el análisis de la Ley de Biocombustibles N.º 27.640. El Ipaat planteó la necesidad de mantener de manera permanente el corte obligatorio de bioetanol en las naftas, compuesto por un 6% de bioetanol elaborado a partir de caña de azúcar y otro 6% proveniente de maíz.
Además, el gerente del Instituto presentó los principales aspectos que generan preocupación en torno al proyecto de modificación de la normativa sobre los biocombustibles actualmente en debate. Entre ellos, destacó la conveniencia de que las provincias puedan incrementar el porcentaje de mezcla, previa autorización de la Secretaría de Energía, y que cualquier modificación del corte obligatorio del 15% sea previamente debatida y aprobada por el Congreso de la Nación.
La reunión contó con la participación de Jorge Rocchia Ferro, presidente de la Compañía Azucarera Los Balcanes y de la Unión Industrial de Tucumán; Catalina Lonac, vicepresidenta de la empresa, cónsul honoraria de Croacia para el NOA y el NEA y fundadora de la Universidad San Pablo-T; y Catalina Rocchia Ferro, directora ejecutiva de la compañía, quienes actuaron como anfitriones. También participaron autoridades provinciales, dirigentes gremiales y representantes de distintos sectores vinculados a la actividad.
Tras una recorrida por las instalaciones del ingenio La Florida, se expuso la realidad de la industria sucroalcoholera en el NOA y coincidieron en la necesidad de preservar su competitividad y fortalecer su rol como uno de los principales motores de la economía regional.
Como resultado del encuentro, la vicepresidenta invitó al Ipaat a participar de una reunión que se realizará en agosto en el Senado de la Nación. En esa instancia, el Instituto podrá presentar en profundidad las propuestas y preocupaciones del sector, en una oportunidad considerada estratégica para fortalecer la defensa de la principal industria de Tucumán y consolidar su aporte al desarrollo productivo, energético y económico del país.