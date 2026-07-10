Victoria Villarruel se comprometió a impulsar el tratamiento de la Ley de Biocombustibles
La vicepresidenta recorrió las instalaciones de la Compañía Azucarera Los Balcanes antes de regresar a Buenos Aires. Durante una reunión con empresarios e industriales analizó la situación del sector azucarero, la provisión de gas y las asimetrías que enfrenta el Norte argentino.
Resumen para apurados
- La vicepresidenta Villarruel se comprometió este jueves en Tucumán a impulsar la Ley de Biocombustibles tras reunirse con agroindustriales para abordar la crisis del sector regional.
- El encuentro ocurrió en el Ingenio La Florida de la firma Los Balcanes, donde empresarios expusieron las asimetrías del Norte, la falta de gas y trabas en la producción azucarera.
- El avance de esta ley resulta estratégico para el desarrollo del bioetanol y promete aliviar las asimetrías económicas que afectan la competitividad del Norte argentino.
La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, visitó este jueves el Ingenio La Florida, perteneciente a la Compañía Azucarera Los Balcanes, antes de emprender su regreso a Buenos Aires tras participar de las actividades oficiales por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia en Tucumán.
La visita se concretó a pedido de la propia Villarruel y tuvo como eje una reunión de trabajo con representantes del sector industrial y productivo de la provincia, quienes expusieron la situación que atraviesa la agroindustria del norte argentino.
Por parte de Los Balcanes, participaron el presidente de la compañía y titular de la Unión Industrial de Tucumán (UIT), Jorge Rocchia Ferro; la vicepresidenta de la empresa y fundadora de la Universidad San Pablo-T, Catalina Lonac; la directora ejecutiva Catalina Rocchia Ferro; y el director Cristian Kerstens, además de la vicepresidenta de la UIT, Florencia Andriani; la secretaria de la entidad, Ana Toro; el secretario Santiago Bonatti; el Gerente general en Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán, Jorge Etchandy; y el representante gremial Luis González.
La vicepresidenta estuvo acompañada por el director general de Asesores de la Presidencia, Mario Russo; el director de Relaciones con las Provincias, Marcelo Cinto Corteaux; la directora general de Relaciones Internacionales, Isolina Correa Monterrubio; su secretaria privada, Guadalupe Jones; la directora general de Ceremonial, Protocolo y Audiencias, María Laura Arnejo; y la directora de Ceremonial, Soledad Etcheverry.
Durante el encuentro, los directivos de la compañía presentaron el video institucional de Los Balcanes y luego expusieron un diagnóstico sobre la realidad de la industria azucarera, la necesidad de avanzar con políticas que fortalezcan la producción y los desafíos que enfrenta el sector en el actual contexto económico.
Entre los temas abordados figuraron la incertidumbre en torno al abastecimiento de gas para la industria durante el invierno, las dificultades que afrontan las economías regionales y las asimetrías que existen entre el Norte argentino y otras regiones del país.
En ese marco, Villarruel escuchó los planteos del sector y manifestó su compromiso de recibir a los representantes de la actividad para continuar trabajando sobre estas problemáticas. Además, expresó su voluntad de impulsar el tratamiento de la Ley de Biocombustibles, una iniciativa considerada estratégica por la agroindustria sucroalcoholera y por las provincias productoras de bioetanol.
Como recuerdo de su paso por el ingenio, la Compañía Azucarera Los Balcanes obsequió a la vicepresidenta una cartera de autor diseñada por la creadora tucumana Matilde Ludueña, una manta artesanal teñida con pigmentos naturales extraídos de la caña de azúcar y un ejemplar del libro "Juan Bautista Alberdi: apología y crítica de su pensamiento", de la autora Carmen Fontán, presentes que reflejan la identidad cultural, productiva e histórica de Tucumán.
Antes de la reunión, la vicepresidenta fue recibida por alumnos del Instituto República de Croacia, establecimiento educativo creado por la empresa, y por cientos de trabajadores del Ingenio La Florida, quienes la saludaron con aplausos tanto a su llegada como al retirarse del predio.
Previamente, Villarruel había visitado la comunidad de la Parroquia Nuestra Señora del Valle, donde compartió un momento de oración por la Patria antes de concluir su agenda oficial en la provincia.