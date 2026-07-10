Victoria Villarruel se comprometió a impulsar el tratamiento de la Ley de Biocombustibles

Por parte de Los Balcanes, participaron el presidente de la compañía y titular de la Unión Industrial de Tucumán (UIT), Jorge Rocchia Ferro; la vicepresidenta de la empresa y fundadora de la Universidad San Pablo-T, Catalina Lonac; la directora ejecutiva Catalina Rocchia Ferro; y el director Cristian Kerstens, además de la vicepresidenta de la UIT, Florencia Andriani; la secretaria de la entidad, Ana Toro; el secretario Santiago Bonatti; el Gerente general en Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán, Jorge Etchandy; y el representante gremial Luis González.