¿Bajarán los combustibles?: el dilema del Gobierno para consolidar la desinflación

Por otro lado, la tentación de acelerar la desinflación es fuerte. "Si el objetivo es profundizar el proceso de desinflación de cara a las elecciones del próximo año, podríamos ver movimientos a la baja en los combustibles en los próximos meses", señalaron desde "1816". En sintonía, "Grupo SBS" advirtió que los movimientos de YPF tras la caída del Brent deben ser monitoreados de cerca, ya que cualquier ajuste condicionará la dinámica del IPC del segundo semestre.