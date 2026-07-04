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¿Bajarán los combustibles?: el dilema del Gobierno para consolidar la desinflación

Con el desplome del precio internacional del petróleo, la Casa Rosada enfrenta una encrucijada: priorizar la rentabilidad de las petroleras para compensar el retraso previo o aprovechar la coyuntura para quebrar el piso del 2% de inflación.

El precio de las naftas quedó en vilo por el conflicto en Medio Oriente.
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Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno argentino debate si bajar el precio de los combustibles tras la caída internacional del crudo para consolidar la desinflación por debajo del 2% mensual.
  • La baja internacional del crudo permitiría un recorte del 16% en surtidores por parte de YPF, aunque las firmas buscan compensar retrasos previos en sus tarifas.
  • La decisión definirá la velocidad de la desinflación hacia el semestre electoral y marcará el equilibrio entre la rentabilidad corporativa y las metas macroeconómicas.
Resumen generado con IA

Las consultoras privadas coinciden en que la inflación de junio habría perforado finalmente el umbral del 2%, un hito que el Palacio de Hacienda busca capitalizar. Sin embargo, el optimismo de la "City" está matizado por una incógnita central: qué sucederá con el precio de los combustibles

Tras la estabilización del barril de crudo en niveles previos a la guerra en Medio Oriente, el mercado se pregunta si el Gobierno trasladará esa baja a los surtidores o si mantendrá los precios actuales para sanear las cuentas de las energéticas.

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El rol de YPF y el margen para una rebaja técnica

Según la consultora "1816", la velocidad de la desinflación en el corto plazo depende, en gran medida, de las decisiones de YPF. Al controlar más del 50% del mercado minorista, la petrolera estatal actúa como el "fijador de precios" del sector. Los cálculos de la firma sugieren que, para alinearse con los valores internacionales del petróleo, la nafta local debería experimentar una baja nominal de alrededor del 16%.

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De implementarse una reducción de esta magnitud, el impacto directo en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) sería de 0,65 puntos porcentuales hacia la baja, sin contar el efecto indirecto que tendría sobre los costos logísticos y de transporte. 

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No obstante, existe un contrapeso. El "buffer" o congelamiento previo que mantuvo los precios rezagados frente al Brent y al tipo de cambio A3500 durante meses. "El sobreprecio actual lo que hace es, ni más ni menos, que compensar a los refinadores y expendedores", aclararon desde la consultora.

Entre la rentabilidad empresaria y el calendario electoral

El Gobierno se encuentra ante un dilema de objetivos contrapuestos. Por un lado, si la prioridad es compensar el desequilibrio financiero de las empresas y favorecer a los accionistas de YPF, los precios en el surtidor deberían permanecer congelados en sus niveles actuales hasta mediados de noviembre, asumiendo la estabilidad del Brent.

Por otro lado, la tentación de acelerar la desinflación es fuerte. "Si el objetivo es profundizar el proceso de desinflación de cara a las elecciones del próximo año, podríamos ver movimientos a la baja en los combustibles en los próximos meses", señalaron desde "1816". En sintonía, "Grupo SBS" advirtió que los movimientos de YPF tras la caída del Brent deben ser monitoreados de cerca, ya que cualquier ajuste condicionará la dinámica del IPC del segundo semestre.

El desafío de quebrar el piso del 2% mensual

Mientras el debate energético escala, el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, anunció la expectativa oficial: que la inflación consolide su tendencia bajista y logre perforar el 2% mensual, marcando el registro más bajo en casi un año. Sin embargo, el camino no está exento de obstáculos estacionales.

Según "C&T Asociados", aunque la inflación núcleo y los precios regulados mostraron moderación en junio (al cerrar el mes con un ritmo cercano al 1,5%), julio presenta el desafío del turismo por las vacaciones de invierno. Por su parte, la consultora "Equilibra" destacó que, si bien alimentos y bebidas mostraron una desaceleración notable (al subir menos del 1%), la inercia de junio fue traccionada por subas en tabaco, tarifas de energía y productos estacionales como las verduras. 

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