Cómo ahorrar hasta un 30% en nafta durante julio de 2026: todos los descuentos de YPF, Shell, Axion y Puma

Con el bolsillo cada vez más ajustado, los descuentos en combustibles se convirtieron en una herramienta clave para miles de automovilistas. Durante julio de 2026, las principales petroleras del país —YPF, Shell, Axion Energy y Puma Energy— mantienen promociones que, combinadas con bancos, billeteras virtuales y aplicaciones, permiten ahorrar hasta un 30% al cargar nafta o gasoil.