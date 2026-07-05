Cómo ahorrar hasta un 30% en nafta durante julio de 2026: todos los descuentos de YPF, Shell, Axion y Puma

Resumen para apurados
- Las petroleras YPF, Shell, Axion y Puma ofrecen en Argentina descuentos de hasta el 30% en combustibles durante julio de 2026 para aliviar el presupuesto de los conductores.
- Los beneficios se obtienen combinando las aplicaciones oficiales de las marcas con promociones de diversos bancos y billeteras virtuales en días específicos de la semana.
- Aunque se analiza una posible baja local por la caída del precio internacional del crudo, los reintegros vigentes son la clave actual para mitigar los costos del sector.
Con el bolsillo cada vez más ajustado, los descuentos en combustibles se convirtieron en una herramienta clave para miles de automovilistas. Durante julio de 2026, las principales petroleras del país —YPF, Shell, Axion Energy y Puma Energy— mantienen promociones que, combinadas con bancos, billeteras virtuales y aplicaciones, permiten ahorrar hasta un 30% al cargar nafta o gasoil.
Mientras el mercado espera una posible baja en los precios de los combustibles por la caída de la cotización internacional del petróleo, aprovechar los reintegros disponibles es hoy la mejor alternativa para reducir el gasto.
YPF: descuentos todos los días y beneficios con bancos
YPF continúa ofreciendo una de las mayores cantidades de promociones para sus clientes.
Entre los beneficios vigentes se destacan:
6% de descuento en cargas realizadas entre las 0 y las 6 de la mañana mediante la App YPF.
3% adicional utilizando el sistema de autodespacho, acumulable con el descuento nocturno.
5% de descuento para socios del Automóvil Club Argentino (ACA).
Además, distintos bancos ofrecen reintegros especiales, entre ellos:
Banco Nación: 20% los viernes.
Banco Macro: hasta 30% para clientes Selecta.
Banco Galicia: entre 10% y 25%, según el segmento del cliente.
Banco Patagonia: hasta 25%.
Banco Ciudad, Credicoop, ICBC, Santander y Brubank también cuentan con promociones específicas.
Shell: promociones para combustibles premium
La red Shell concentra gran parte de sus beneficios en los combustibles V-Power.
Las principales promociones incluyen:
10% de descuento los miércoles en V-Power.
Beneficios con Tarjeta 365.
Descuentos mediante Club Jumbo, Easy y Vea.
Reintegros con Banco Nación, Banco Patagonia, Galicia, Ciudad, Credicoop y Supervielle.
También continúa vigente un programa de referidos y promociones para quienes utilizan Shell Box junto con determinadas billeteras digitales.
Axion Energy ofrece descuentos los lunes y viernes
Axion Energy mantiene promociones especiales para quienes cargan combustibles de la línea Quantium.
Entre los beneficios figuran:
10% de descuento los lunes y viernes.
Hasta 25% de ahorro para clientes Patagonia con Plan Sueldo.
Promociones con Banco Nación, Banco Ciudad, Credicoop, Banco Columbia y bancos del Grupo Petersen.
Además, algunos clientes de Brubank pueden acceder a descuentos de hasta el 30%, dependiendo del plan contratado.
Puma Energy suma beneficios con Personal Pay
Los clientes de Puma Energy también cuentan con promociones durante las vacaciones de invierno.
La empresa ofrece:
10% de reintegro pagando con la aplicación Puma Pris y la tarjeta Visa Personal Pay.
El beneficio está disponible los sábados de julio y agosto.
Tiene un tope de $4.000 por operación y un máximo de dos cargas mensuales.
Además de los descuentos, los usuarios acumulan puntos en Puma Pris que luego pueden canjear por litros de combustible y otros beneficios.
¿Conviene esperar una baja en el precio de los combustibles?
La caída reciente del precio internacional del petróleo volvió a abrir el debate sobre una posible reducción de los valores en los surtidores argentinos.
Sin embargo, hasta que las petroleras definan si trasladan esa baja al mercado local, especialistas recomiendan aprovechar las promociones vigentes, especialmente combinando los descuentos de las aplicaciones oficiales con los reintegros que ofrecen bancos y billeteras digitales.
Antes de cargar combustible, también se aconseja verificar la vigencia de cada promoción, ya que las entidades financieras y las petroleras pueden modificar sus beneficios durante el mes.