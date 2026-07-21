Rige la alerta por viento zonda el NOA: cuáles son las localidades afectadas en Tucumán

El fenómeno se extiende por todo el NOA y Cuyo

Además de Tucumán, la advertencia por viento Zonda se extiende a gran parte del Noroeste Argentino. En Jujuy, la alerta rige para la zona puneña y montañosa, afectando a localidades como Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya y Yavi. Se prevén allí vientos secos con velocidades de entre 30 y 45 km/h y ráfagas que podrían superar los 70 km/h, provocando una drástica caída en la humedad y menor visibilidad. En Salta, el temporal se sentirá con fuerza durante la mañana y la tarde en los sectores vallistos de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos. En tanto, Catamarca mantendrá bajo aviso amarillo por Zonda durante la tarde a las regiones de monte de Andalgalá, Belén, Pomán, Santa María y Tinogasta.