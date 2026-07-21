Rige la alerta por viento zonda el NOA: cuáles son las localidades afectadas en Tucumán

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas naranja y amarilla para este sábado en Tucumán y el NOA debido a la llegada de fuertes ráfagas de viento Zonda.
- El fenómeno afectará la zona vallista de Tucumán con ráfagas de hasta 70 km/h, baja visibilidad y calor repentino, mientras que en Cuyo se esperan nevadas y vientos intensos.
- Estas alertas climáticas exigen extremar precauciones en las comunidades afectadas, ya que el viento seco y las ráfagas complican la visibilidad y aumentan los riesgos viales.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció una jornada de grandes contrastes en el país. Mientras que algunas provincias sufrirán severos temporales, con acumulados de lluvia de hasta 90 milímetros, otras deberán enfrentar los desafíos del frío extremo y las nevadas. Sin embargo, una alerta climática rige en la zona montañosa del país, donde el viento Zonda y sus intensas ráfagas secas marcarán las sensaciones en el ambiente, principalmente en las provincias del norte, incluida Tucumán.
Las alertas por vientos aún conviven entre los pronósticos del SMN, un aviso que se extiende desde la semana pasada y que aun así no pierde rigor. La entidad climática advirtió que el NOA volverá a estar afectado por este fenómeno climático de sequedad extrema y visibilidad reducida, que también afectará a las localidades tucumanas en el sector vallista de la provincia.
Alerta amarilla y naranja en los valles tucumanos
De acuerdo con el SMN, la porción oeste de Tucumán se encuentra bajo alerta amarilla por viento Zonda, con algunas regiones del extremo noroeste incluidas en el aviso naranja de mayor severidad. En los avisos se incluyen las zonas limítrofes de la provincia con Catamarca, en la zona montañosa de Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico, Tafí Viejo y Tafí del Valle. Aquí también se incluye la porción compartida del Valle de Santa María.
La entidad climática advirtió que la zona será afectada por viento Zonda, con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa. Estas ráfagas se instalarán durante la mañana, alrededor de las 6:00, y se extenderán hasta la tarde, hasta las 18:00 aproximadamente.
El fenómeno se extiende por todo el NOA y Cuyo
Además de Tucumán, la advertencia por viento Zonda se extiende a gran parte del Noroeste Argentino. En Jujuy, la alerta rige para la zona puneña y montañosa, afectando a localidades como Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya y Yavi. Se prevén allí vientos secos con velocidades de entre 30 y 45 km/h y ráfagas que podrían superar los 70 km/h, provocando una drástica caída en la humedad y menor visibilidad. En Salta, el temporal se sentirá con fuerza durante la mañana y la tarde en los sectores vallistos de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos. En tanto, Catamarca mantendrá bajo aviso amarillo por Zonda durante la tarde a las regiones de monte de Andalgalá, Belén, Pomán, Santa María y Tinogasta.
Hacia el oeste, las condiciones climáticas se tornan aún más severas en Cuyo. En La Rioja, la zona cordillerana de General Lamadrid y Vinchina combina un aviso por intensos vientos con ráfagas de nivel naranja que podrían superar los 120 km/h, además de nevadas de entre 20 y 50 centímetros. Por su parte, San Juan registrará alertas de igual magnitud en la cordillera de Iglesia y Calingasta por nevadas severas que dejarían acumulados de hasta 150 centímetros junto al fenómeno de viento blanco. Asimismo, la precordillera sanjuanina —en zonas como Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda— permanece bajo alerta amarilla por temporales y fuertes corrientes de aire.