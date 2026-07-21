Los senadores pasarán a cobrar casi $12 millones mensuales

El sistema que determina las remuneraciones del Senado está basado en un esquema de módulos que varía su valor con cada ajuste de la paritaria legislativa. Específicamente, la dieta se compone de 2.500 módulos, a los que se agregan otros 1.000 por gastos de representación y 500 por desarraigo. Este funcionamiento responde a una polémica resolución tratada sobre tablas y aprobada a mano alzada en menos de un minuto durante el cierre de la sesión del 18 de abril de 2024. Dicha iniciativa fue impulsada por el entonces senador Juan Carlos Romero (Cambio Federal), acompañado por las firmas de José Mayans, Juliana Di Tullio, Pablo Blanco, Daniel Kroneberger, Lucila Crexell, Carlos Camau Espínola, Sonia Rojas Decut y Bruno Olivera Lucero, mientras que el bloque del PRO no acompañó.