Coordinan tareas de prevención ante contingencias climáticas en Tucumán

El ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur, recibió al director de Defensa Civil de la Provincia, Ramón Imbert, con el objetivo de coordinar acciones y fortalecer el trabajo articulado que se vino desarrollando ante los incendios registrados en distintos sectores de la provincia, especialmente sobre la Ruta Nacional 9 y otras rutas afectadas por las condiciones climáticas asociadas al viento zonda.
Durante el encuentro, las autoridades evaluaron las intervenciones realizadas en las últimas semanas y avanzaron en la planificación de nuevas tareas preventivas y de respuesta, en coordinación con la Dirección Provincial del Agua (DPA) y la Dirección Provincial de Vialidad, organismos que colaboran de manera permanente en la atención de estas contingencias.
Los funcionarios consideraron relevantes las tareas para evitar que algunos percances naturales o generados por los propios humanos tengan consecuencias mayores.
Al respecto, el ministro Marcelo Nazur destacó la importancia del trabajo conjunto entre las distintas áreas del Estado provincial. “Por instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo, mantenemos una articulación permanente con todos los organismos que tienen responsabilidades en la prevención y atención de emergencias. Defensa Civil cumple un rol fundamental en la coordinación de los operativos y desde nuestro ministerio ponemos a disposición todos los recursos necesarios para acompañar esta tarea”, expresó.
Asimismo, agregó: “estamos a disposición de esta área clave para la provincia. El trabajo coordinado entre Defensa Civil, la DPA, Vialidad Provincial y los distintos organismos involucrados nos permite brindar respuestas rápidas y eficientes ante situaciones que ponen en riesgo a las personas, la infraestructura y el ambiente”.
La prioridad
Por su parte, las autoridades coincidieron en la necesidad de continuar fortaleciendo los mecanismos de prevención y monitoreo para actuar de manera inmediata frente a eventos climáticos que puedan generar incendios o afectar la transitabilidad en rutas y caminos de Tucumán. Añadieron que la prioridad es la seguridad de los ciudadanos y proteger la infraestructura estratégica de la provincia ante las contingencias climáticas.