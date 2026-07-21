Coordinan tareas de prevención ante contingencias climáticas en Tucumán

Al respecto, el ministro Marcelo Nazur destacó la importancia del trabajo conjunto entre las distintas áreas del Estado provincial. “Por instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo, mantenemos una articulación permanente con todos los organismos que tienen responsabilidades en la prevención y atención de emergencias. Defensa Civil cumple un rol fundamental en la coordinación de los operativos y desde nuestro ministerio ponemos a disposición todos los recursos necesarios para acompañar esta tarea”, expresó.