Una condena que define cuál es el rumbo de las usurpaciones en El Cadillal

La fiscal de Estado, Gilda Pedicone, ordenó entonces dos medidas: iniciar los trámites para recuperar el inmueble y promover una denuncia penal contra el ocupante. A fines de abril de 2025, tras una investigación realizada por el fiscal Carlos Saltor y con la Fiscalía de Estado como querellante, se solicitó la restitución del terreno a la Provincia. Arroyo sostuvo que había heredado el predio y que desde hacía años pagaba los tributos correspondientes. Sin embargo, el juez Guillermo Taylor hizo lugar al planteo de los acusadores, avaló la imputación por usurpación y cuestionó que la comuna de El Cadillal hubiera cobrado impuestos sobre un terreno perteneciente al Estado provincial.