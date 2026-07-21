Seguridad

Una condena que define cuál es el rumbo de las usurpaciones en El Cadillal

Un ex policía federal fue penado a dos años de prisión. Sólo con una nueva norma se podrá regularizar la situación. Un trabajo en equipo.

UN CLÁSICO. Desde hace años que la regularización dominial El Cadillal genera polémicas.
UN CLÁSICO. Desde hace años que la regularización dominial El Cadillal genera polémicas.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 2 Hs

Una condena por usurpación activó el proceso de recuperación de tierras fiscales en El Cadillal que lleva adelante la Provincia en esa y otras villas turísticas. Se trató de un caso emblemático entre los muchos que se abrieron el año pasado y que llegó a juicio porque su ocupante habría cometido un delito contra el Estado.

Según la imputación, entre mayo y agosto de 2023, Víctor Hugo Arroyo, ex policía federal, ocupó un terreno fiscal de casi 450 metros cuadrados. Ese mismo año, técnicos del Ente Tucumán Turismo detectaron la usurpación. Con la colaboración de profesionales de la Dirección General de Catastro, determinaron que esas tierras habían sido concesionadas a una empresa para la construcción de un complejo turístico.

Usurpaciones: acusaron a un comisario como jefe de una asociación ilícita

Usurpaciones: acusaron a un comisario como jefe de una asociación ilícita

La fiscal de Estado, Gilda Pedicone, ordenó entonces dos medidas: iniciar los trámites para recuperar el inmueble y promover una denuncia penal contra el ocupante. A fines de abril de 2025, tras una investigación realizada por el fiscal Carlos Saltor y con la Fiscalía de Estado como querellante, se solicitó la restitución del terreno a la Provincia. Arroyo sostuvo que había heredado el predio y que desde hacía años pagaba los tributos correspondientes. Sin embargo, el juez Guillermo Taylor hizo lugar al planteo de los acusadores, avaló la imputación por usurpación y cuestionó que la comuna de El Cadillal hubiera cobrado impuestos sobre un terreno perteneciente al Estado provincial.

Advertencia: surgen nuevas denuncias por la venta de terrenos del Estado en El Cadillal

Advertencia: surgen nuevas denuncias por la venta de terrenos del Estado en El Cadillal

El proceso continuó hasta llegar al debate oral, una situación poco habitual si se tiene en cuenta que la mayoría de estos expedientes se resolvieron mediante juicios abreviados. La auxiliar Daniela Briz Tomaz, siguiendo instrucciones del fiscal Fernando Blanno, mantuvo la acusación original. La defensa solicitó la absolución al sostener que Arroyo no había ocupado un terreno ajeno, ya que era de su propiedad. La querella, representada por Santiago Xamena (Fiscalía de Estado), Ariel Llabra (Dirección General de Catastro) y Gerónimo Musso (Ente Tucumán Turismo), adhirió al planteo de la fiscalía.

Ya funciona el registro de bienes fiscales de Tucumán

Ya funciona el registro de bienes fiscales de Tucumán

Finalmente, el juez Guido Buldurini condenó a Arroyo a dos años de prisión condicional. Además, le impuso las costas y demás accesorias legales del proceso. Como regla de conducta, le prohibió acercarse al predio o realizar cualquier acto que pudiera perturbar su posesión.

Significado

“El terreno recuperado no es un lote cualquiera. Se trata de un bien público protegido por leyes históricas de la provincia, destinado exclusivamente a la preservación ambiental y al desarrollo turístico”, sostuvo Pedicone. “Con este fallo, la Justicia reafirma que las tierras públicas pertenecen a toda la comunidad y no pueden ser apropiadas por particulares para su beneficio personal”, agregó.

Usurpaciones: la Provincia aspira a recuperar 1.000 hectáreas hasta fin de año

Usurpaciones: la Provincia aspira a recuperar 1.000 hectáreas hasta fin de año

El Cadillal fue considerado durante años una verdadera “ensalada dominial” debido a las numerosas irregularidades registradas, especialmente desde la pandemia. “Estamos avanzando en el proceso de regularización de las tierras. Es un sistema lento porque hay muchas cuestiones por controlar y son varios los organismos que intervienen”, explicó la funcionaria.

Para intentar ordenar la situación, la Provincia sancionó una ley que permitía a quienes ocupaban inmuebles ubicados en zonas habilitadas adquirir los terrenos fiscales mediante licitación pública y con facilidades de pago. Posteriormente se dictó una ampliación de la norma para que más personas pudieran adherirse.

Según fuentes oficiales, unos 1.300 ocupantes iniciaron trámites de regularización, pero apenas 120 -menos del 10%- completaron correctamente el proceso. El resto optó por recurrir a empleados de la desaparecida Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat, que fueron denunciados por presuntos hechos de corrupción. Hasta el momento no se conocen avances significativos en esas investigaciones.

“Hay personas que no solo realizaron el trámite como correspondía, sino que además adecuaron sus propiedades a las exigencias legales. Por ejemplo, redujeron la superficie de sus terrenos para permitir la apertura de calles con el ancho suficiente para el paso de ambulancias o camiones recolectores de residuos”, explicó Pedicone. “Los demás casos siguen siendo analizados. Lo único seguro es que deberán regularizar su situación”, adelantó.

Más avances

Pedicone insistió en que la decisión política de proteger las tierras fiscales continúa vigente. “No solo seguimos interviniendo y analizando casos, sino que también recurrimos a la Justicia para recuperar lo que pertenece a todos los tucumanos”, afirmó.

“Se conformó un equipo integrado por profesionales de Turismo, Catastro, Flora y Fauna y Recursos Hídricos que controla permanentemente el patrimonio provincial. Incluso detectamos publicaciones en redes sociales donde se ofrecían terrenos ubicados en áreas fiscales. Esos casos ya fueron denunciados penalmente”, agregó.

La funcionaria reconoció que el camino para proteger el patrimonio estatal no siempre es sencillo. “En algunos casos podemos actuar con mayor rapidez mediante la autotutela, que es la obligación del Estado de proteger y recuperar los bienes públicos. En otros, debemos acudir a la Justicia, ya sea en el fuero civil o penal. Esos procesos demandan más tiempo”, explicó.

Usurpaciones en El Mollar: una topadora volvió a tirar paredes

Usurpaciones en El Mollar: una topadora volvió a tirar paredes

La Provincia ya recuperó terrenos en El Mollar, Tafí del Valle, El Cadillal, San Javier y Yerba Buena. Según los especialistas, se trataba de inmuebles cuya ocupación ponía en riesgo el dominio público.

La Reserva Natural La Angostura, en Tafí del Valle, constituye uno de los ejemplos más representativos. Allí se liberaron sectores ocupados ilegalmente y, en algunos casos, se promovieron acciones penales, como ocurrió con el denominado “Loteo Gaucho Castro”, expediente que se encuentra en la etapa final de instrucción.

En las últimas semanas, según confiaron fuentes judiciales, la Fiscalía de Estado también demandó a personas acusadas de comercializar terrenos fiscales a través de redes sociales en El Cadillal y Delfín Gallo.

Temas TucumánTafí del ValleYerba BuenaEl CadillalEl MollarGilda Pedicone
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Susto en Tafí del Valle: un incendio de pastizales movilizó a policías y bomberos

Susto en Tafí del Valle: un incendio de pastizales movilizó a policías y bomberos

Lo más popular
Trabaja en una finca perdida en el monte santiagueño y usa energía solar para poder ver el Mundial
1

Trabaja en una finca perdida en el monte santiagueño y usa energía solar para poder ver el Mundial

Tiene una bandera argentina en medio del monte, no mira el Mundial y sueña con que sus bisnietos lleguen a Primera
2

Tiene una bandera argentina en medio del monte, no mira el Mundial y sueña con que sus bisnietos lleguen a Primera

Sale a las cuatro de la mañana para llegar a una escuela rural donde el Mundial reunió a todo un paraje
3

Sale a las cuatro de la mañana para llegar a una escuela rural donde el Mundial reunió a todo un paraje

Escucha el Mundial por radio porque no tiene luz, pero está listo para dejar el partido si alguien necesita que le salven la vida
4

Escucha el Mundial por radio porque no tiene luz, pero está listo para dejar el partido si alguien necesita que le salven la vida

Escuchó el Mundial 78 por radio, festejó el de Maradona en el Obelisco y vio otra final en el monte santiagueño
5

Escuchó el Mundial 78 por radio, festejó el de Maradona en el Obelisco y vio otra final en el monte santiagueño

Ranking notas premium
Rosca posmundial: ¿puede la Justicia frenar la reelección de Jaldo?
1

Rosca posmundial: ¿puede la Justicia frenar la reelección de Jaldo?

Nuestra Selección
2

Nuestra Selección

Cómo impactó la tecnología en el primer Mundial de la inteligencia artificial
3

Cómo impactó la tecnología en el primer Mundial de la inteligencia artificial

Sobre la necesidad vital de reformar la carta de la ONU
4

Sobre la necesidad vital de reformar la carta de la ONU

Del cierre a las reformas en el Banco Central
5

Del cierre a las reformas en el Banco Central

Más Noticias
Los senadores pasarán a cobrar casi $12 millones mensuales

Los senadores pasarán a cobrar casi $12 millones mensuales

Escuchó el Mundial 78 por radio, festejó el de Maradona en el Obelisco y vio otra final en el monte santiagueño

Escuchó el Mundial 78 por radio, festejó el de Maradona en el Obelisco y vio otra final en el monte santiagueño

El Gobierno nacional acelera su ambiciosa agenda de reformas

El Gobierno nacional acelera su ambiciosa agenda de reformas

¿Trabajar para vivir o vivir para trabajar?

¿Trabajar para vivir o vivir para trabajar?

Se acabó el Mundial; ¿qué pasará con la economía?

Se acabó el Mundial; ¿qué pasará con la economía?

Del cierre a las reformas en el Banco Central

Del cierre a las reformas en el Banco Central

Doble terremoto: “Sobrevivir y racionar” en una aldea venezolana

Doble terremoto: “Sobrevivir y racionar” en una aldea venezolana

Sobre la necesidad vital de reformar la carta de la ONU

Sobre la necesidad vital de reformar la carta de la ONU

Comentarios