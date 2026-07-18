Alerta amarilla y naranja: las 15 provincias que tendrán viento Zonda y tormentas

Alerta por tormentas en el NEA

El litoral tiene cinco de seis provincias bajo alerta amarilla. En el caso de Formosa –el centro y este– y Misiones –toda la provincia–, la advertencia es por vientos de hasta 75 kilómetros por hora. El norte y centro-este de Santa Fe, el centro y sudoeste de Corrientes y toda Entre Ríos están en alerta amarilla por tormentas. Se esperan ráfagas de viento, actividad eléctrica y valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros. En todos los casos, se espera el mayor impacto del viento y las tormentas durante la noche.