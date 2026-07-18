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Alerta amarilla y naranja: las 15 provincias que tendrán viento Zonda y tormentas

Todas las regiones del país tienen algún aviso por fenómenos meteorológicos intensos este sábado. Además, en algunas regiones las advertencias continuarán el domingo y el lunes.

Alerta amarilla y naranja: las 15 provincias que tendrán viento Zonda y tormentas
Mapa del Servicio Meteorológico de Tucumán
Por LA GACETA Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas naranja y amarilla para 15 provincias argentinas por viento Zonda, tormentas y nevadas durante este fin de semana.
  • Las regiones del NOA y Cuyo sufren ráfagas extremas, nevadas y Zonda, mientras que el litoral y la Patagonia registran tormentas y lluvias asociadas a un frente inestable.
  • Se prevé que las condiciones climáticas adversas continúen hasta el lunes, obligando a la población a tomar precauciones ante posibles daños materiales y riesgos de salud.
Resumen generado con IA

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional no deja de emitir avisos especiales por los fenómenos meteorológicos que se esperan para los próximos días. El fin de semana estará marcado por fuertes condiciones climáticas que obligarán a los ciudadanos de cada sitio a tomar medidas para resguardarse. El Sistema de Alerta Temprana publicó alertas naranjas y amarillas para sábado 18 y domingo 19 y solo alertas amarillas para el lunes 20.

Cristofer Brito, sobre el viento Zonda: razones de la alta temperatura

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Este sábado, son 15 las provincias que atravesarán o están atravesando en este momento fenómenos meteorológicos de gran magnitud. Las alertas indican el grado de intensidad que estos pueden tener y se clasifican en niveles. En tanto el nivel verde indica normalidad, el amarillo y el naranja indican otra peligrosidad. Las alertas amarillas señala la posible llegada de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño mientras que, la naranja, indica que esas condiciones pueden ser peligrosas para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Alerta naranja y amarilla por viento Zonda en el NOA

La región del Noroeste argentino se reparte entre las alertas naranjas y amarillas. Jujuy, Salta y Tucumán, por ejemplo, se dividen entre advertencias por viento o por viento Zonda. En las zonas más cercanas a la cordillera habrá vientos comunes con ráfagas de hasta 130 kilómetros por hora. Conforme las regiones se alejen de las montañas, aparece la alerta por viento Zonda que continuará sosteniendo las temperaturas elevadas, impropias de esta época del año.

De las provincias del NOA, Salta fue la más afectada por el viento Zonda

De las provincias del NOA, Salta fue la más afectada por el viento Zonda

La mitad oeste de Salta está en alerta naranja y solo una pequeña región al norte, bajo alerta amarilla. Los valles en Tucumán tendrán los fenómenos más intensos y el resto de la provincia está bajo alerta de primer nivel; en ambos casos por Zonda. El centro y oeste de Catamarca y la zona cordillerana de La Rioja también están en alerta  naranja: la primera provincia por vientos y viento Zonda y, la segunda, por vientos y nevadas.

Hacia el centro del norte, el sudeste de Santiago del Estero está bajo alerta amarilla por tormenta. Por la noche habrá precipitaciones intensas que pueden estar acompañadas por granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica.

Alerta por tormentas en el NEA

El litoral tiene cinco de seis provincias bajo alerta amarilla. En el caso de Formosa –el centro y este– y Misiones –toda la provincia–, la advertencia es por vientos de hasta 75 kilómetros por hora. El norte y centro-este de Santa Fe, el centro y sudoeste de Corrientes y toda Entre Ríos están en alerta amarilla por tormentas. Se esperan ráfagas de viento, actividad eléctrica y valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros. En todos los casos, se espera el mayor impacto del viento y las tormentas durante la noche.

Alerta amarilla y naranja por nevadas en Cuyo

San Juan y Mendoza tienen indicada una alerta naranja en todo su territorio cordillerano, de norte a sur. Además, la franja central de San Juan y una región en el noroeste de Mendoza –después de la cordillera–, están bajo alerta amarilla. En los dos casos se esperan fuertes nevadas con valores de nieve acumulada entre 100 y 200 centímetros.

El Servicio Meteorológico Nacional extendió la alerta por viento Zonda en Tucumán: hasta cuándo rige

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Alerta por lluvias y nevadas en la Patagonia

En la Patagonia hay solo dos regiones en alerta amarilla: el sudoeste de Río Negro por lluvias y el sudeste de Santa Cruz por nevadas. Río Negro tiene pronosticados valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 milímetros por la mañana de este sábado. Santa Cruz espera nieve acumulada entre 10 y 15 centímetros por la mañana y la tarde.

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