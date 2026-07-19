Los cambios de clima siguen sorprendiendo a Tucumán

Las precipitaciones

El repentino salto térmico de los últimos días no fue, sin embargo, el único capítulo atípico del año. Todo había arrancado con lluvias y humedad persistentes, muy lejos del calor al que la región está acostumbrada en esa época. Según el especialista, lo ocurrido responde a una combinación de factores más habitual de lo que parece: “veníamos de varios años de sequía en el norte argentino y nos olvidamos de la cantidad de lluvia que cae normalmente”.