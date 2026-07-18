SociedadClima y ecología

Tucumán continúa bajo alerta amarilla por viento Zonda: se espera una máxima de 27°C para este sábado

Se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h, mientras que las temperaturas subirán hasta los 27°C. El pronóstico anticipa además lloviznas para el domingo y un inicio de semana sin precipitaciones.

TUCUMÁN. El SMN anticipa un sábado con altas temperaturas en pleno invierno.
TUCUMÁN. El SMN anticipa un sábado con altas temperaturas en pleno invierno. LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional mantiene a Tucumán bajo alerta amarilla este sábado por la llegada del viento Zonda, con temperaturas de hasta 27°C y ráfagas de 80 km/h.
  • El fenómeno comenzó con 11°C de mínima y alta humedad en pleno invierno. Se prevén ráfagas promedio de 40 km/h y un marcado ascenso térmico hacia la tarde de la jornada.
  • Se recomendó extremar cuidados por el viento. Para el domingo se esperan lloviznas y un descenso térmico, mientras que la próxima semana iniciará con tiempo estable y sin lluvias.
Resumen generado con IA

Tucumán continúa bajo alerta amarilla debido al ingreso del viento Zonda, en una jornada que estará marcada por el aumento de la temperatura y la presencia de fuertes ráfagas. Según el pronóstico , no se descartan vientos de alrededor de los 40 km/h, con picos que podrían alcanzar los 80 km/h.

El sábado comenzó con una temperatura mínima de 11°C, una humedad del 86%, una visibilidad de siete kilómetros y viento del noroeste, en un contexto de condiciones meteorológicas que podrían intensificarse con el correr de las horas.

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Cómo estará el tiempo este sábado en Tucumán

De acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura irá en ascenso durante la jornada. Se esperan 14°C cerca del mediodía, una máxima de 27°C por la tarde y 19°C durante la noche.

Cristofer Brito, sobre el viento Zonda: razones de la alta temperatura

Cristofer Brito, sobre el viento Zonda: razones de la alta temperatura

La combinación del ascenso térmico con la presencia del viento Zonda mantiene vigente la recomendación de extremar los cuidados, especialmente ante las ráfagas de mayor intensidad previstas para la provincia.

El pronóstico para el domingo

Para el domingo se espera una temperatura mínima de 14°C. El pronóstico indica que podrían registrarse lloviznas durante la madrugada, aunque desaparecerían en las primeras horas de la mañana, cuando el cielo pasaría a estar parcialmente nublado y la temperatura rondaría los 15°C.

Hacia la tarde y la noche, la jornada volvería a estar marcada por el viento, mientras que la temperatura máxima alcanzaría los 19°C.

El inicio de la semana se presentaría con condiciones estables. Para el lunes se pronostica cielo parcialmente nublado, una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 20°C.

El martes continuaría sin precipitaciones. La mínima sería de 10°C y la máxima alcanzaría los 20°C. En tanto, el miércoles sería el día más cálido de la semana, con una temperatura máxima de 21°C y una mínima de 9°C, bajo un cielo parcialmente nublado.

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