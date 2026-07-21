Alerta naranja y amarilla en 15 provincias por viento zonda, ráfagas de hasta 100 km/h, tormentas y nevadas: cuáles son las localidades bajo riesgo

En Catamarca y la franja vallista de Tucumán, la zona alta de la Puna registrará rachas de aire de hasta 100 km/h y alerta naranja en áreas de alta cordillera, donde las corrientes del oeste podrían superar los 120 km/h. Por su parte, la región de monte de Andalgalá, Belén, Pomán, Santa María y Tinogasta estará bajo aviso amarillo por viento Zonda durante la tarde, con velocidades de 30 a 45 km/h y ráfagas superiores a los 70 km/h. En tanto, los sectores de Santa María y Tafí del Valle registrarán el fenómeno durante la mañana. Asimismo, la alta cordillera de Antofagasta de la Sierra y Tinogasta prevé nevadas persistentes de variada intensidad con acumulación entre 20 y 50 centímetros.