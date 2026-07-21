Alerta naranja y amarilla en 15 provincias por viento zonda, ráfagas de hasta 100 km/h, tormentas y nevadas: cuáles son las localidades bajo riesgo

Resumen para apurados
- El SMN emitió este martes alertas naranja y amarilla por tormentas, nevadas, frío extremo y viento Zonda con ráfagas de 100 km/h para 15 provincias de Argentina.
- Tras un lunes inestable, el SMN intensificó los avisos ante el avance de un frente polar en el sur, viento Zonda en el NOA y tormentas con granizo en el noreste.
- El extremo clima obliga a activar comités de emergencia provinciales para mitigar riesgos de transitabilidad vial, daños estructurales y asistir a poblaciones por el frío.
Los fenómenos extremos se extenderán por la Cordillera de nuestro país al igual que en parte del Noreste Argentino y el sur. El Servicio Meteorológio Nacional (SMN) emitió avisos más severos para las distintas provincias, las cuales ya se encontraban bajo peligro este lunes. Nevadas, vientos, tormentas y frío extremo se instalarán sobre las diversas localidades del territorio nacional dando lugar a un panorama climático muy dispar.
A través de su Sistema de Alerta Temprana (SAT), la entidad meteorológica anticipó una jornada intensa en el plano meteorológico, así como en el escenario térmico, donde varias jurisdicciones también se encuentran bajo reportes de mayor severidad. El organismo anunció alerta naranja por tormentas, nevadas y frío extremo en gran parte del mapa nacional.
Viento Zonda y ráfagas intensas en el NOA
En el extremo más septentrional de la Argentina se mantienen las advertencias que rigen desde hace días en algunos distritos del norte. El viento Zonda volverá a afectar la zona puneña y montañosa de Jujuy, principalmente en Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya y Yavi. La corriente cálida presentará velocidades entre 30 y 45 km/h, pero con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa.
El Zonda también afectará a los Valles de Salta, principalmente Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos. Este temporal afectará durante la mañana y la tarde de hoy.
Alerta naranja en la Cordillera y los valles
La zona cordillerana de Jujuy se suma a los avisos por temporales que rigen durante todo el día. El sector de Cochinoca, Rinconada, Santa Catalina y Susques se verá afectado por ráfagas del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, alcanzando picos de hasta 100 km/h y provocando reducción de la visibilidad. Esta advertencia por corrientes intensas se repite en la región puneña de Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos, en Salta.
En Catamarca y la franja vallista de Tucumán, la zona alta de la Puna registrará rachas de aire de hasta 100 km/h y alerta naranja en áreas de alta cordillera, donde las corrientes del oeste podrían superar los 120 km/h. Por su parte, la región de monte de Andalgalá, Belén, Pomán, Santa María y Tinogasta estará bajo aviso amarillo por viento Zonda durante la tarde, con velocidades de 30 a 45 km/h y ráfagas superiores a los 70 km/h. En tanto, los sectores de Santa María y Tafí del Valle registrarán el fenómeno durante la mañana. Asimismo, la alta cordillera de Antofagasta de la Sierra y Tinogasta prevé nevadas persistentes de variada intensidad con acumulación entre 20 y 50 centímetros.
Nevadas extremas en Cuyo y la Patagonia
Siguiendo por el mapa cuyano, la cordillera de La Rioja (General Lamadrid y Vinchina) presenta alertas combinadas por precipitaciones níviles de entre 20 y 50 cm y corrientes intensas con ráfagas de nivel naranja superiores a 120 km/h. En San Juan, la Cordillera de Iglesia y Calingasta experimentará un aviso de igual magnitud por nevadas severas, estimando acumulaciones de entre 50 y 150 centímetros acompañadas de posible viento blanco, además de una advertencia amarilla por temporales blancos en la precordillera (Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda).
En Mendoza, las zonas cordilleranas de Las Heras, Luján de Cuyo, Tupungato, San Carlos, Tunuyán, Malargüe y San Rafael se encuentran bajo alerta naranja por intensos mantos de nieve que alcanzarán hasta 1,5 metros de acumulación, junto a ráfagas de viento del oeste de hasta 100 km/h. La advertencia por temporales se extiende también en nivel amarillo hacia el pie de monte y la zona baja de Malargüe.
Severas tormentas y granizo en el NEA
En la Patagonia norte, la cordillera de Neuquén (Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches, Ñorquín, Huiliches, Lácar y Los Lagos) mantendrá alertas amarillas por nevadas persistentes y por momentos fuertes durante la tarde del martes y la mañana del miércoles. Se aguardan valores acumulados de entre 20 y 50 cm en sectores altos, y de 10 a 30 cm en las zonas más bajas.
Por último, en el Noreste Argentino (NEA), el panorama estará marcado por severos temporales. En Formosa, el Chaco (Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo, San Fernando) y el noroeste de Corrientes rigen alertas amarillas por lluvias y tormentas aisladas intensas, con ráfagas y caída de granizo. Sin embargo, la situación se tornará más crítica en sectores de Corrientes (Ituzaingó, San Miguel, General Alvear, Paso de los Libres, San Martín y Santo Tomé) y Misiones (25 de Mayo, Apóstoles, Cainguás, Concepción, Leandro N. Alem, Oberá, San Javier, Eldorado e Iguazú), donde rige aviso naranja por precipitaciones severas, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y acumulados de entre 70 y 90 mm.
Frío extremo en el sur del país
En tanto, el frío extremo y las bajas temperaturas heladas se afianzan con fuerza en la Patagonia. El SMN advierte por un evento de temperaturas mínimas bajo cero que afectará de manera directa al sur del país, con alertas por frío extremo centradas en las provincias de Chubut (mesetas y zonas cordilleranas de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches, Río Senguer, Escalante y Sarmiento), Santa Cruz (Lago Buenos Aires, Río Chico, Deseado, Magallanes, Corpen Aike, Güer Aike y Lago Argentino) y Tierra del Fuego (Ushuaia y zona no costera de Río Grande). En estas áreas, el frío estará acompañado por vientos del sector oeste con ráfagas de hasta 90 km/h y probabilidad de lluvias y nevadas persistentes.