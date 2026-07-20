Opinión› PUNTO DE VISTA Del cierre a las reformas en el Banco Central Eduardo Robinson - Economista Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Fachada del Banco Central. Hace 4 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Banco Central de la República ArgentinaArgentinaJavier Milei Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Cuenta DNI: cómo acceder a descuentos de hasta el 40% y cuotas sin interés este mes Lo más popular Cómo nació "La cuarta estrella", la canción que canta la Selección Argentina Final del Mundial 2026: las 10 cosas que hay que saber antes de Argentina-España ¿Habrá feriado o asueto el lunes si Argentina gana el Mundial 2026? Policía, hospitales y municipios adaptaron sus operativos durante el partido Argentina-España Desintoxicación digital: métodos para combatir la ansiedad y problemas en adolescentes Ranking notas premium Conectividad y visitas: qué impacto se busca con las mejoras en el aeropuerto y en la terminal de Tucumán Diario de viaje: tres horas de espera, un susto en el avión y el último vuelo del Mundial Cómo impactó la tecnología en el primer Mundial de la inteligencia artificial Sobre la necesidad vital de reformar la carta de la ONU Del cierre a las reformas en el Banco Central