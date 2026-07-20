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Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 21 de julio

Conocé el pronóstico completo del Servicio Meteorológico Nacional.

PRONÓSTICO DEL CLIMA. Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 21 de julio.
PRONÓSTICO DEL CLIMA. Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 21 de julio. Analía Jaramillo/LA GACETA
Hace 1 Hs

El martes 21 de julio se presentará con tiempo fresco e inestable en Tucumán. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada comenzará con cielo mayormente nublado y no se descartan lluvias o lloviznas aisladas durante el día.

El pronóstico del clima

La temperatura mínima será de 9 °C, mientras que la máxima alcanzará los 16 °C. Además, el organismo prevé una probabilidad de precipitaciones de hasta el 10%, por lo que podrían registrarse algunos chaparrones aislados, aunque de manera puntual.

En cuanto al viento, soplará del sector sur con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h, lo que contribuirá a mantener una sensación térmica baja. La humedad continuará siendo elevada y la visibilidad se ubicará en torno a los 8 kilómetros.

En este contexto, el SMN anticipa una jornada fría, con abundante nubosidad y condiciones variables, por lo que se recomienda salir con abrigo y permanecer atentos ante posibles lloviznas esporádicas.

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