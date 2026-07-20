Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 21 de julio

El martes 21 de julio se presentará con tiempo fresco e inestable en Tucumán. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada comenzará con cielo mayormente nublado y no se descartan lluvias o lloviznas aisladas durante el día.
El pronóstico del clima
La temperatura mínima será de 9 °C, mientras que la máxima alcanzará los 16 °C. Además, el organismo prevé una probabilidad de precipitaciones de hasta el 10%, por lo que podrían registrarse algunos chaparrones aislados, aunque de manera puntual.
En cuanto al viento, soplará del sector sur con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h, lo que contribuirá a mantener una sensación térmica baja. La humedad continuará siendo elevada y la visibilidad se ubicará en torno a los 8 kilómetros.
En este contexto, el SMN anticipa una jornada fría, con abundante nubosidad y condiciones variables, por lo que se recomienda salir con abrigo y permanecer atentos ante posibles lloviznas esporádicas.