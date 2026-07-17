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Alerta naranja y amarilla este viernes 17 de julio: dónde habrá nevadas, lluvias, viento y Zonda

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranja y amarilla para este viernes 17 de julio por nevadas intensas, lluvias, vientos fuertes y viento Zonda. Conocé cuáles son las provincias afectadas, qué fenómenos se esperan y las recomendaciones para evitar riesgos.

Alerta naranja y amarilla este viernes 17 de julio: dónde habrá nevadas, lluvias, viento y Zonda
Alerta naranja y amarilla este viernes 17 de julio: dónde habrá nevadas, lluvias, viento y Zonda
Por LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas naranja y amarilla por nevadas, lluvias y vientos intensos en 15 provincias de Argentina para este viernes 17 de julio.
  • Se prevén ráfagas de más de 100 km/h, nevadas de hasta 60 cm y viento Zonda. El SMN recomendó a la población asegurar objetos sueltos y evitar salidas innecesarias.
  • El temporal complicará el tránsito y la visibilidad en zonas montañosas. Se espera que el seguimiento del SMN ayude a mitigar accidentes y cortes de servicios básicos.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este viernes 17 de julio una actualización de sus alertas meteorológicas y advirtió sobre la presencia de fenómenos de distinta intensidad que afectarán a 15 provincias del país. El organismo informó alertas de nivel naranja y amarillo por nevadas, vientos intensos, lluvias y viento Zonda, con posibles impactos sobre la población, la circulación y las actividades al aire libre.

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De acuerdo con el reporte oficial, algunas de las zonas más comprometidas podrían registrar nevadas de gran intensidad, ráfagas que superen los 100 kilómetros por hora y condiciones de baja visibilidad.

Alerta del SMN: dónde se esperan nevadas, lluvias, viento y Zonda

La alerta naranja por nevadas alcanza el sur de Chubut, el norte de Santa Cruz y sectores cordilleranos de San Juan, San Luis, Mendoza y Neuquén.

Según el SMN, en estas áreas se prevén acumulaciones de nieve de entre 40 y 60 centímetros, aunque en algunos sectores podrían registrarse valores superiores. En las zonas de mayor altura también existe probabilidad de viento blanco, lo que reducirá significativamente la visibilidad. En tanto, en las áreas más bajas no se descarta la caída de lluvia mezclada con nieve.

Por otra parte, la alerta amarilla por lluvias afecta al extremo este de la provincia de Buenos Aires. Allí se esperan precipitaciones acumuladas de entre 10 y 20 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de manera localizada. En los sectores elevados también podrían producirse nevadas o precipitaciones mixtas.

En cuanto al viento, el SMN emitió una alerta naranja para Salta, Jujuy, Santiago del Estero y las zonas montañosas de Mendoza, San Juan y La Rioja. Se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora, mientras que en la cordillera las ráfagas podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora, favoreciendo además la reducción de la visibilidad.

Finalmente, permanece vigente una alerta amarilla por viento para Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa. A su vez, el viento Zonda afectará al centro de Tucumán y sectores de Salta y Jujuy, donde se pronostican velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas superiores a los 60 kilómetros por hora. Este fenómeno también puede generar un aumento brusco de la temperatura y una marcada disminución de la humedad.

Recomendaciones del SMN ante las alertas meteorológicas

Frente a este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional difundió una serie de medidas preventivas para reducir riesgos. En las zonas con lluvias, recomienda evitar salir de los hogares si no es necesario, no sacar la basura, mantener limpios desagües y sumideros, alejarse de áreas inundables y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a las viviendas.

Para las regiones afectadas por vientos fuertes, el organismo aconseja asegurar o retirar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas, mantenerse alejado de árboles, postes, carteles y marquesinas, evitar permanecer cerca de puertas y ventanas y conducir con extrema precaución debido a la posible reducción de la visibilidad.

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