Alerta naranja y amarilla este viernes 17 de julio: dónde habrá nevadas, lluvias, viento y Zonda

Finalmente, permanece vigente una alerta amarilla por viento para Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa. A su vez, el viento Zonda afectará al centro de Tucumán y sectores de Salta y Jujuy, donde se pronostican velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas superiores a los 60 kilómetros por hora. Este fenómeno también puede generar un aumento brusco de la temperatura y una marcada disminución de la humedad.