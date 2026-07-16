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El detrás de escena del himno argentino que retumbó en el Mundial 2026: "Vamos a cantarlo fuerte"

Alexis Mac Allister reveló que el plantel decidió potenciar el himno. "Sabíamos que iba a ser intenso y queríamos mostrar la pasión por nuestro país", afirmó.

CON EL ALMA. Los jugadores argentinos cantaron el himno con mucha pasión.
CON EL ALMA. Los jugadores argentinos cantaron el himno con mucha pasión.
Hace 32 Min

Resumen para apurados

  • La selección argentina cantó con fervor el himno nacional antes de enfrentar a Inglaterra en Atlanta por el Mundial 2026, buscando transmitir su pasión ante la tensión del rival.
  • Tras el abucheo de la hinchada al himno inglés, Alexis Mac Allister reveló que el plantel decidió abrazarse y cantar con fuerza para emular la tradicional mística de Los Pumas.
  • Este hecho viralizó la unión del equipo argentino y consolidó la histórica rivalidad deportiva con Inglaterra, marcando un hito emocional en su camino hacia la final del torneo.
Resumen generado con IA

No fue un partido más en el Mundial 2026. Eso quedó claro cuando la selección argentina entonó un sentido y enérgico Himno Nacional. Con los brazos entrelazados, los jugadores cantaron las estrofas con emoción, mientras el estadio acompañaba el momento que antecedió al encuentro ante Inglaterra en Atlanta.

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La escena recordó a una de las postales más características del deporte argentino: la interpretación del himno por parte de Los Pumas, reconocidos mundialmente por cantar a viva voz antes de cada compromiso internacional. En esta ocasión, el plantel albiceleste mostró la misma intensidad y pasión, en una imagen que rápidamente se volvió viral entre los hinchas.

Antes, había pasado el himno inglés, que fue opacado por la canción "El que no salta es un inglés" que entonaron los hinchas argentinos en las tribunas.

El detrás de escena

Alexis Mac Allister, mediocampista del equipo dirigido por Lionel Scaloni, describió el clima que se vivió en la previa y cómo el plantel decidió potenciar ese momento.

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"Fue diferente. Cuando arrancó el himno de ellos, la gente se levantó y no dejó que se escuche mucho. A partir de ahí quedó un ambiente intenso. Cuando arrancó nuestro himno, sabíamos que iba a ser exactamente lo mismo y dijimos entre nosotros: 'vamos a cantarlo fuerte'", relató el jugador en declaraciones a Telefe.

El volante del conjunto albiceleste explicó que la intención fue "disfrutar y mostrar la pasión que tenemos por nuestro país, por nuestra selección. Fue un momento intenso. Después vino un partido intenso, como cualquier Argentina-Inglaterra".

La imagen de los jugadores con los brazos entrelazados y el himno a pleno pulmón se convirtió en una de las postales más emblemáticas de un choque que terminó siendo histórico.

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