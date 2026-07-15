Se conocieron aprendiendo idiomas en internet, se casaron y celebraron el pase de Argentina a la final

Hace apenas tres meses se casaron, pero su historia empezó mucho antes y a miles de kilómetros de distancia. Se conocieron por internet mientras ambos estudiaban idiomas. Él quería aprender español; ella practicaba otra lengua. Los mensajes se transformaron en videollamadas, luego en viajes entre Argentina y Polonia y, después de casi tres años de relación a distancia, decidieron casarse.