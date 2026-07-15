Mundial 2026

Se conocieron aprendiendo idiomas en internet, se casaron y celebraron el pase de Argentina a la final

Ana Carbajal y Mikau "Mike" Ratajczyk llegaron temprano a Plaza Independencia para vivir los festejos. Ella es tucumana; él, polaco. Después de casi tres años de relación a distancia, eligieron Argentina para empezar su vida juntos.

RECIENTE PAREJA. Ana y Mike, en medio de la multitud que celebró el triunfo de Argentina en Plaza Independencia.
RECIENTE PAREJA. Ana y Mike, en medio de la multitud que celebró el triunfo de Argentina en Plaza Independencia.
Por Victoria Reinoso Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La tucumana Ana Carbajal y el polaco Mikau Ratajczyk, casados tras conocerse en internet, celebraron en la Plaza Independencia el pase de Argentina a la final del Mundial.
  • La pareja mantuvo una relación a distancia por tres años antes de casarse hace tres meses. Decidieron radicarse en Tucumán, donde ella estudia y él trabaja de forma remota.
  • Este festejo consolida el inicio de su vida en el país, permitiendo al joven polaco vivir la pasión local, aunque a futuro no descartan trasladarse a Europa.
Resumen generado con IA

Mientras la Plaza Independencia empezaba a llenarse de camisetas celestes y blancas, Ana Carbajal y Mikau "Mike" Ratajczyk ya estaban ahí. No querían perderse ni un minuto de una celebración que, para él, todavía resulta difícil de explicar.

Hace apenas tres meses se casaron, pero su historia empezó mucho antes y a miles de kilómetros de distancia. Se conocieron por internet mientras ambos estudiaban idiomas. Él quería aprender español; ella practicaba otra lengua. Los mensajes se transformaron en videollamadas, luego en viajes entre Argentina y Polonia y, después de casi tres años de relación a distancia, decidieron casarse.

"Él vino dos veces a Argentina y yo también viajé a Polonia. Recorrimos un poco de Europa juntos y desde el principio hubo muy buena conexión", contó Ana.

Ahora eligieron Tucumán para comenzar su vida como pareja. Ella está terminando Ingeniería Biomédica; él trabaja para una empresa logística de transporte de Polonia de manera remota.

Para Mike, vivir un Mundial en Argentina fue una experiencia inesperada. Incluso días atrás habían viajado a Buenos Aires para los festejos tras el triunfo frente a Egipto.

"Es una locura. Pienso que es algo que hay que vivir al menos una vez. Estoy muy agradecido y me siento muy privilegiado de poder estar acá", dijo.

Ana disfruta de mostrarle al país desde adentro. No solo los paisajes o las comidas, sino también la manera en que los argentinos viven el fútbol.

"Estoy muy orgullosa de nuestra gente. En estos momentos no hay diferencias de nada: simplemente somos argentinos y nos apoyamos. Él se emociona mucho viendo eso", aseguró.

Aunque no descartan instalarse algún día en Polonia para estar cerca de la familia de Mike, por ahora el proyecto está en Tucumán. Y el primer gran recuerdo de esta nueva etapa llegó envuelto en banderas, bombos y una Plaza Independencia repleta celebrando el pase de Argentina a la final.

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