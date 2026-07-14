La Terminal estrena nombre y logo: los cambios que se vienen en la estación de ómnibus

Resumen para apurados
- La terminal de ómnibus de Tucumán cambiará su nombre y logo este mes tras iniciarse una nueva concesión que destinará más de 11 millones de dólares a su renovación integral.
- Los trabajos de remodelación se ejecutan bajo un nuevo contrato de concesión. Además, la Legislatura provincial evalúa una ley para renombrar la estación en honor a un prócer.
- Este proyecto busca transformar la infraestructura de transporte en Tucumán, mejorando la experiencia de los pasajeros y potenciando el turismo y conectividad en la región.
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