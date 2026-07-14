Política

La Terminal estrena nombre y logo: los cambios que se vienen en la estación de ómnibus

Los trabajos se enmarcan en la nueva concesión, que prevé una inversión superior a 11 millones de dólares. Una ley que conmemora a un prócer, bajo estudio.

ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS / EN OBRAS. Foto de MOPT
ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS / EN OBRAS. Foto de MOPT
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La terminal de ómnibus de Tucumán cambiará su nombre y logo este mes tras iniciarse una nueva concesión que destinará más de 11 millones de dólares a su renovación integral.
  • Los trabajos de remodelación se ejecutan bajo un nuevo contrato de concesión. Además, la Legislatura provincial evalúa una ley para renombrar la estación en honor a un prócer.
  • Este proyecto busca transformar la infraestructura de transporte en Tucumán, mejorando la experiencia de los pasajeros y potenciando el turismo y conectividad en la región.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánOsvaldo JaldoMarcelo Nazur
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tres policías bajo sospecha por la muerte de un motociclista en el barrio Ciudadela
1

Tres policías bajo sospecha por la muerte de un motociclista en el barrio Ciudadela

Denuncia por abuso sexual: el caso Trapani irá a la Corte de la Nación
2

Denuncia por abuso sexual: el caso Trapani irá a la Corte de la Nación

Hallan a una mujer sin vida en una casa de Rondeau al 700
3

Hallan a una mujer sin vida en una casa de Rondeau al 700

Presunto enriquecimiento ilícito: piden mayor celeridad en la denuncia contra Raquel Graneros
4

Presunto enriquecimiento ilícito: piden mayor celeridad en la denuncia contra Raquel Graneros

Milei se queda sin piernas, Macri calienta y en Tucumán recalculan
5

Milei se queda sin piernas, Macri calienta y en Tucumán recalculan

Ranking notas premium
Milei se queda sin piernas, Macri calienta y en Tucumán recalculan
1

Milei se queda sin piernas, Macri calienta y en Tucumán recalculan

Los colegios de abogados plantean la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán
2

Los colegios de abogados plantean la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán

Cómo opera el aeropuerto Benjamín Matienzo con el nuevo check-in provisorio
3

Cómo opera el aeropuerto Benjamín Matienzo con el nuevo check-in provisorio

De las deudas a la corrupción: ¿cuáles son los temas que preocupan a los argentinos?
4

De las deudas a la corrupción: ¿cuáles son los temas que preocupan a los argentinos?

Es muy probable que estés entrenando un modelo de inteligencia artificial sin saberlo
5

Es muy probable que estés entrenando un modelo de inteligencia artificial sin saberlo

Más Noticias
Denuncia por abuso sexual: el caso Trapani irá a la Corte de la Nación

Denuncia por abuso sexual: el caso Trapani irá a la Corte de la Nación

Insaurralde alentó a la Selección desde Puerto Madero, junto a empresarios y a un excandidato por LLA

Insaurralde alentó a la Selección desde Puerto Madero, junto a empresarios y a un excandidato por LLA

Tres policías bajo sospecha por la muerte de un motociclista en el barrio Ciudadela

Tres policías bajo sospecha por la muerte de un motociclista en el barrio Ciudadela

Presunto enriquecimiento ilícito: piden mayor celeridad en la denuncia contra Raquel Graneros

Presunto enriquecimiento ilícito: piden mayor celeridad en la denuncia contra Raquel Graneros

De Vido y José López fueron condenados a cinco años de prisión por el caso Skanska

De Vido y José López fueron condenados a cinco años de prisión por el caso Skanska

La Caja Popular de Ahorros, la “joya de los tucumanos”, celebró 111 años

La Caja Popular de Ahorros, la “joya de los tucumanos”, celebró 111 años

Hallan a una mujer sin vida en una casa de Rondeau al 700

Hallan a una mujer sin vida en una casa de Rondeau al 700

UNT: la Junta Electoral trabaja en el nuevo cronograma, pero la Asamblea sigue sin fecha

UNT: la Junta Electoral trabaja en el nuevo cronograma, pero la Asamblea sigue sin fecha

Comentarios