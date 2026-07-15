¿Por qué Leandro Paredes juega con camiseta de manga larga? El detalle que se volvió una marca registrada en la Selección Argentina

Con la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 tras vencer a Inglaterra, cada detalle de los dirigidos por Lionel Scaloni despierta interés entre los hinchas. Uno de ellos tiene como protagonista a Leandro Paredes, quien, además de ser una pieza clave en el mediocampo, llama la atención por un rasgo que repite partido tras partido: jugar con camiseta de manga larga, incluso cuando las altas temperaturas dominan la Copa del Mundo en Norteamérica.