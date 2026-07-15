¿Por qué Leandro Paredes juega con camiseta de manga larga? El detalle que se volvió una marca registrada en la Selección Argentina
Leandro Paredes volvió a ser una pieza clave en la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 frente a Inglaterra. Además de su rendimiento, un detalle de su indumentaria despierta la curiosidad de los hinchas: por qué juega con camiseta de manga larga incluso en partidos con altas temperaturas.
Resumen para apurados
- El volante Leandro Paredes destaca en el Mundial 2026 tras clasificar a la final con Argentina al jugar siempre con camiseta de manga larga por comodidad y preferencia estética.
- Esta elección de vestimenta es un sello que Paredes mantiene desde su paso por Europa y Boca Juniors, y que los hinchas también asocian a una cábala para cambiar partidos.
- El detalle de la indumentaria del volante se consolidó como una marca registrada de su identidad de cara a la final del torneo, despertando gran curiosidad entre los hinchas.
Con la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 tras vencer a Inglaterra, cada detalle de los dirigidos por Lionel Scaloni despierta interés entre los hinchas. Uno de ellos tiene como protagonista a Leandro Paredes, quien, además de ser una pieza clave en el mediocampo, llama la atención por un rasgo que repite partido tras partido: jugar con camiseta de manga larga, incluso cuando las altas temperaturas dominan la Copa del Mundo en Norteamérica.
El volante logró recuperarse a contrarreloj de una lesión para llegar al certamen y, una vez más, se ganó un lugar importante en el equipo. Pero, además de su rendimiento, su elección de indumentaria volvió a convertirse en tema de conversación.
¿Por qué Leandro Paredes usa camiseta de manga larga?
A diferencia de lo que muchos podrían imaginar, el uso de la camiseta de manga larga no responde a una recomendación médica ni a una decisión del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni. Se trata, principalmente, de una preferencia personal relacionada con la comodidad y la estética. Sin embargo, entre los fanáticos del fútbol existe otra teoría que gana fuerza: que se trata de una cábala.
Con el paso de los años, la camiseta de manga larga se convirtió en una característica distintiva de Paredes. La utilizó durante su etapa en clubes europeos y también desde su regreso a Boca Juniors, sin importar las condiciones climáticas.
Aunque nunca confirmó públicamente que sea un ritual de buena suerte, muchos hinchas sostienen esa hipótesis porque en distintas oportunidades comenzó algunos partidos con manga corta y, para el complemento, decidió cambiarse por una camiseta de manga larga, una modificación que varios asociaron con un intento de cambiar el rumbo del encuentro.
Un sello personal en plena Copa del Mundo
En una Selección Argentina donde cada futbolista tiene sus propias costumbres, Leandro Paredes construyó una identidad propia a través de este detalle. Mientras Rodrigo De Paul también suele optar por la manga larga en algunos momentos de los partidos, en su caso la elección incluso ha sido vinculada a una inspiración estética.
Paredes, en cambio, convirtió esa prenda en una imagen inseparable de su carrera. Ahora, con Argentina instalada en la final del Mundial 2026 tras eliminar a Inglaterra, su característica vestimenta vuelve a estar bajo la lupa mientras el equipo se prepara para disputar el partido más importante del torneo.
Más allá de si responde a una cuestión de comodidad, de imagen o a una cábala nunca confirmada, la camiseta de manga larga ya forma parte del sello personal del mediocampista cada vez que viste la camiseta albiceleste.