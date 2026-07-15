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Los medios ingleses estallaron tras la bandera de "Las Malvinas son Argentinas" en los festejos de la Selección

La celebración de los campeones desató una fuerte reacción en la prensa británica, que calificó el gesto como una "provocación" tras la victoria de Argentina sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026.

Hinchas argentinos sostienen una bandera que reclama las Islas Malvinas.
Hinchas argentinos sostienen una bandera que reclama las Islas Malvinas. FOTO THE SUN
Hace 53 Min

Resumen para apurados

  • Tras ganarle a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, los jugadores argentinos exhibieron una bandera sobre las Malvinas, provocando indignación en los medios británicos.
  • Jugadores como Lo Celso y Martínez sostuvieron el cartel. Diarios británicos tildaron la acción de 'repugnante' y la BBC advirtió sobre posibles sanciones de la FIFA al equipo.
  • Este episodio profundiza la rivalidad histórica anglo-argentina y abre la posibilidad de que la FIFA sancione a la federación argentina por exhibir mensajes políticos.
Resumen generado con IA

La victoria de la Selección Argentina por 2 a 1 frente a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 no solo generó repercusiones deportivas. Los festejos de los jugadores argentinos, que exhibieron una bandera con la leyenda "Las Malvinas son Argentinas" al finalizar el encuentro, ocuparon las portadas de los principales medios británicos y reavivaron la histórica disputa por la soberanía del archipiélago.

Las imágenes de futbolistas como Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez sosteniendo la bandera frente a los hinchas argentinos rápidamente se viralizaron y fueron replicadas por diarios y portales del Reino Unido, que interpretaron el gesto como una provocación política en medio de la histórica rivalidad entre ambas selecciones.

TAPA DEL diario británico The Sun TAPA DEL diario británico The Sun

The Sun habló de "indignación" y calificó la bandera como "repugnante"

Uno de los medios que reaccionó con mayor dureza fue The Sun, que tituló: "Outrage as Argentina players celebrate with 'Falklands are ours' sign after dumping England out of World Cup" ("Indignación porque los jugadores argentinos celebran con un cartel de 'Las Malvinas son nuestras' tras eliminar a Inglaterra del Mundial").

En la nota, el tabloide afirmó que los futbolistas argentinos celebraron con una "repugnante bandera" que reclamaba la soberanía sobre las islas y recordó la Guerra de Malvinas de 1982. También sostuvo que los habitantes del archipiélago "han votado abrumadoramente por seguir siendo un Territorio Británico de Ultramar" y señaló que la imagen generó rechazo entre sectores británicos.

Además, el medio vinculó la celebración con los incidentes registrados fuera del estadio entre simpatizantes argentinos e ingleses tras el partido.

Los medios ingleses estallaron tras la bandera de Las Malvinas son Argentinas en los festejos de la Selección

La BBC, The Independent y otros medios también destacaron el episodio

La repercusión no quedó limitada a los tabloides. La BBC publicó una nota titulada "World Cup 2026: Argentina face fine for displaying Falklands banner after..." ("Mundial 2026: Argentina podría enfrentar una multa por exhibir una bandera sobre las Malvinas tras..."), enfocándose en la posibilidad de que la FIFA evalúe una sanción por la exhibición del mensaje durante los festejos.

Por su parte, The Independent intentó explicar el trasfondo histórico con un artículo bajo el título "Why are Argentina fans singing about the Falklands at the World Cup?" ("¿Por qué los hinchas argentinos cantan sobre las Islas Malvinas durante el Mundial?"), mientras que el London Evening Standard destacó el episodio con la nota "Argentina players brandish controversial Falklands banner after beating England" ("Jugadores argentinos exhiben una controvertida bandera sobre las Malvinas tras vencer a Inglaterra").

En tanto, The Spectator fue incluso más allá con un artículo de opinión titulado "Falkland Islanders are desperate for England to beat Argentina" ("Los habitantes de las Islas Malvinas estaban desesperados por que Inglaterra derrotara a Argentina"), en el que abordó el significado simbólico que el enfrentamiento tenía para los habitantes del archipiélago.

Por su parte, The Independent intentó explicar el trasfondo histórico con un artículo bajo el título "Why are Argentina fans singing about the Falklands at the World Cup?", mientras que el London Evening Standard destacó que los jugadores argentinos "mostraron una controvertida bandera sobre las Falklands" después de vencer a Inglaterra.

En tanto, The Spectator fue incluso más allá con un artículo de opinión titulado "Falkland Islanders are desperate for England to beat Argentina", en el que abordó el significado simbólico que el enfrentamiento tenía para los habitantes de las islas.

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