Los medios ingleses estallaron tras la bandera de "Las Malvinas son Argentinas" en los festejos de la Selección

La victoria de la Selección Argentina por 2 a 1 frente a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 no solo generó repercusiones deportivas. Los festejos de los jugadores argentinos, que exhibieron una bandera con la leyenda "Las Malvinas son Argentinas" al finalizar el encuentro, ocuparon las portadas de los principales medios británicos y reavivaron la histórica disputa por la soberanía del archipiélago.