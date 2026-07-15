Leandro Paredes, tras eliminar a Inglaterra: "Las Malvinas siempre serán argentinas"

Leandro Paredes fue una de las grandes figuras de la Selección en la victoria por 2-1 sobre Inglaterra que depositó al equipo de Lionel Scaloni en la final del Mundial 2026. Después del partido, el mediocampista habló sobre el fuerte significado que tuvo el triunfo, respaldó la bandera que exhibió el plantel con el mensaje "Las Malvinas son argentinas" y aseguró que nunca sintió que la clasificación estuviera en riesgo.