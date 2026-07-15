Leandro Paredes, tras eliminar a Inglaterra: "Las Malvinas siempre serán argentinas"

Resumen para apurados
- Leandro Paredes respaldó la bandera sobre Malvinas exhibida tras vencer 2-1 a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, asegurando que las islas "siempre serán argentinas".
- El plantel mostró el cartel en la cancha luego de que se prohibiera su ingreso a los hinchas. En lo deportivo, la Selección revirtió el gol de Gordon para sellar el triunfo.
- Con este triunfo, Argentina jugará su segunda final mundialista consecutiva frente a España el próximo domingo, consolidando su liderazgo deportivo y un fuerte impacto emocional.
Leandro Paredes fue una de las grandes figuras de la Selección en la victoria por 2-1 sobre Inglaterra que depositó al equipo de Lionel Scaloni en la final del Mundial 2026. Después del partido, el mediocampista habló sobre el fuerte significado que tuvo el triunfo, respaldó la bandera que exhibió el plantel con el mensaje "Las Malvinas son argentinas" y aseguró que nunca sintió que la clasificación estuviera en riesgo.
Consultado sobre el "trapo" que mostraron los jugadores una vez finalizado el encuentro, Paredes fue contundente. "Y siempre serán argentinas", respondió al referirse a las Islas Malvinas.
La bandera apareció durante los festejos luego de que trascendiera que a los hinchas argentinos no se les habría permitido ingresar al estadio con ese tipo de mensajes, por lo que el plantel decidió llevar el reclamo al campo de juego tras la clasificación.
"Jamás la vi complicada"
Más allá de que Inglaterra abrió el marcador con un gol de Anthony Gordon, Paredes explicó que, desde adentro, el desarrollo del partido transmitía otra sensación. "¿Si la vi complicada? Jamás. Creo que es el partido que más controlado tuvimos, que mejor jugamos y en el que más confiaba", afirmó.
Sin embargo, reconoció que los últimos minutos se vivieron con una enorme carga emocional. "En los últimos minutos trataba de pensar, de meter algo en la cabeza para no pensar en lo que estaba pasando y no podía", confesó.
La emoción de eliminar a Inglaterra
Al ser consultado sobre el significado de vencer al seleccionado inglés en una semifinal del Mundial, el volante dejó entrever todo lo que representó el triunfo para el grupo. "Me voy a guardar lo que pienso realmente de ganarle a Inglaterra", respondió entre risas.
Luego completó la idea. "Es una emoción increíble por todo lo que genera. Para nuestro país es algo único."
El secreto de esta Selección
Paredes también explicó cuál considera que es la principal fortaleza del ciclo encabezado por Lionel Scaloni y destacó el vínculo que existe entre todos los integrantes del plantel. "Es una pasión muy grande que tenemos por esta camiseta, por nuestro país y por cada uno que tenemos al lado. Jugamos con mucho amor y respeto por el que tenemos al lado", aseguró.
Además, definió los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez como "momentos únicos" y valoró el hecho de haber alcanzado una segunda final mundialista consecutiva.
Con la clasificación ya asegurada, el mediocampista dejó un último deseo de cara al partido decisivo frente a España. "Ojalá que el domingo les podamos dar otra gran alegría", concluyó.
Después de eliminar a Inglaterra y quedar a un paso del bicampeonato del mundo, Paredes volvió a dejar en claro por qué es una de las piezas fundamentales de la Selección Argentina: liderazgo, personalidad y una confianza inquebrantable en un equipo que sigue haciendo historia.