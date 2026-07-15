Iker Casillas desafió a Argentina antes de la final del Mundial 2026: "No habrá una cuarta estrella"
El histórico exarquero de España calentó la previa de la final del Mundial 2026 con un provocador mensaje en redes sociales. Los hinchas argentinos respondieron con ironía y apelaron a la clásica "anulación de mufa".
Resumen para apurados
- Iker Casillas desafió a Argentina en redes previo a la final del Mundial 2026 en Nueva Jersey, al asegurar que la Selección no ganará su cuarta estrella frente a España.
- El posteo del campeón de 2010 generó respuestas irónicas de los hinchas. Argentina llega al partido decisivo tras vencer a Inglaterra, mientras que España superó a Francia.
- Este cruce calienta la previa de un duelo histórico: Argentina busca revalidar el título y sumar su cuarto campeonato, mientras que España competirá por su segunda copa mundial.
La previa de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España ya comenzó a jugarse fuera de la cancha. A pocos días del partido decisivo en Nueva Jersey, el histórico exarquero español Iker Casillas protagonizó la primera gran polémica en redes sociales con un mensaje que no tardó en viralizarse y generó una catarata de respuestas de los hinchas argentinos.
El campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para enviar una clara "chicana" a la Selección de Lionel Scaloni, que buscará conquistar el bicampeonato y sumar la cuarta estrella. "No habrá una 4° estrella, ¡Vamos a por la 2°! ¡Vamos España!", escribió Casillas.
El mensaje fue interpretado como un desafío directo a la Argentina, que llega a la final después de eliminar a Inglaterra con una remontada por 2-1 y mantiene viva la ilusión de volver a levantar la Copa del Mundo
La Selección de Lionel Scaloni llega al encuentro tras eliminar a Inglaterra, mientras que España accedió a la final luego de superar a Francia. Ahora, ambos seleccionados buscarán escribir una nueva página en la historia del fútbol, en un partido que ya comenzó a disputarse mucho antes del pitazo inicial.