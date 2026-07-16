Supermercados Comodín se renueva: llega Maxi Comodín

Este jueves 16 de julio a las 8:00 de la mañana, la sucursal ubicada en Avenida Juan B. Justo 1100 abrirá nuevamente sus puertas con una transformación histórica. No se trata únicamente de un nuevo local, sino de la presentación de una nueva forma de ahorrar para los tucumanos.
Con esta reconversión nace Maxi Comodín, un innovador concepto de mayorista híbrido, pensado para que tanto comerciantes como familias puedan acceder a los beneficios del precio mayorista sin resignar la comodidad de un supermercado tradicional.
Bajo el concepto “Ahorrá más llevando más”, cualquier cliente podrá acceder a precios mayoristas llevando tres unidades iguales o más, sin necesidad de realizar grandes compras ni contar con una cuenta comercial.
Un mayorista diferente
Maxi Comodín propone un formato único en la región, combinando los precios competitivos de un mayorista con todos los servicios que caracterizan a un supermercado de cercanía.
Los clientes encontrarán:
Carnicería asistida.
Verdulería.
Panadería.
Fiambrería.
Amplio surtido de almacén, limpieza, bebidas y perfumería.
Atención personalizada.
Compras ágiles y cómodas.
De esta manera, un comerciante podrá abastecer su negocio obteniendo una mayor rentabilidad, mientras que una familia podrá aprovechar el ahorro comprando en volumen para el consumo del hogar.
Una inversión para brindar una mejor experiencia
Esta transformación también implicó una importante inversión en infraestructura.
La sucursal pasó de contar con 900 m² de salón de ventas a más de 1.500 m², ampliando significativamente la superficie comercial para ofrecer un mayor surtido y una experiencia de compra más cómoda.
Asimismo, se incrementó la capacidad de atención, pasando de 10 a 16 cajas, lo que permitirá agilizar el proceso de compra, reducir los tiempos de espera y brindar una mejor experiencia a cada cliente.
Una apertura con promociones especiales
Para celebrar esta nueva etapa, durante la apertura los clientes podrán disfrutar de:
Ofertas exclusivas de apertura.
Precios disruptivos en productos de alta rotación.
Degustaciones.
Promociones especiales.
Premios y sorpresas.
Además, continuarán vigentes los beneficios que ya distinguen a la cadena, como Martes Naranja y Viernes MODO, incorporando ahora esta nueva propuesta comercial que permitirá ahorrar aún más en cada compra.
Con más de tres décadas acompañando a las familias del NOA, Grupo Alberdi continúa evolucionando para acercar nuevas propuestas de valor a sus clientes, consolidando a Maxi Comodín como un formato innovador que reúne lo mejor de un supermercado y un mayorista en un mismo lugar.
La invitación es para este jueves 16 de julio, desde las 8:00 horas, en Avenida Juan B. Justo 1100, para conocer el nuevo Maxi Comodín y descubrir una nueva manera de comprar.
Maxi Comodín. Ahorrá más llevando más.