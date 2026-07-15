La Plaza Independencia fue el epicentro de la fiesta en Tucumán por el pase de Argentina a la final

La plaza quedó colmada en cuestión de minutos. Era difícil encontrar un espacio libre entre familias, grupos de amigos, parejas, niños y adultos mayores que llegaban con camisetas, banderas y bombos para celebrar una nueva clasificación de la Selección. La nieve artificial voló sobre la multitud, los cánticos se escuchaban desde varias cuadras y, cuando cayó la noche, los fuegos artificiales terminaron de teñir el cielo de celeste y blanco.