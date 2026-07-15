Copa del Mundo

La Plaza Independencia fue el epicentro de la fiesta en Tucumán por el pase de Argentina a la final

El triunfo 2-1 frente a Inglaterra desató una celebración masiva que se extendió por el centro y distintos puntos de la capital. Hubo bombos, nieve artificial, fuegos artificiales y una marea celeste y blanca.

La Plaza Independencia fue el epicentro de la fiesta en Tucumán por el pase de Argentina a la final
Por Victoria Reinoso Hace 23 Min

Resumen para apurados

  • Argentina venció 2-1 a Inglaterra y clasificó a la final del Mundial 2026, desatando festejos masivos en la Plaza Independencia de Tucumán tras finalizar el partido.
  • Miles de familias celebraron con cánticos y banderas bajo un fuerte operativo de seguridad policial que controló los accesos para evitar botellas y objetos peligrosos.
  • El festejo pacífico y sin incidentes graves consolida a Tucumán como un punto de encuentro seguro ante la expectativa por la histórica final de la Copa del Mundo.
Resumen generado con IA

No hizo falta una convocatoria. Bastó el pitazo final para que una verdadera marea celeste y blanca inundara las calles. El 2-1 de Argentina sobre Inglaterra, que selló el pase a la final del Mundial 2026, volvió a convertir a Plaza Independencia en el corazón de un festejo multitudinario que reunió a miles de personas durante horas.

La plaza quedó colmada en cuestión de minutos. Era difícil encontrar un espacio libre entre familias, grupos de amigos, parejas, niños y adultos mayores que llegaban con camisetas, banderas y bombos para celebrar una nueva clasificación de la Selección. La nieve artificial voló sobre la multitud, los cánticos se escuchaban desde varias cuadras y, cuando cayó la noche, los fuegos artificiales terminaron de teñir el cielo de celeste y blanco.

Desde temprano, la Policía de Tucumán desplegó un importante operativo de seguridad, diagramado con anticipación para acompañar una celebración que ya se preveía masiva. La Casa de Gobierno permaneció vallada, hubo efectivos de Infantería y personal policial recorriendo de manera permanente la plaza y sus alrededores. Incluso una camioneta atravesó varias veces el centro de la concentración para monitorear el desarrollo de los festejos.

Los controles también se realizaron en los accesos al principal paseo de la capital. Los efectivos impedían el ingreso con bebidas alcohólicas, objetos punzantes y los tradicionales palos de las banderas, mientras que quienes intentaban entrar con botellas debían descartarlas antes de ingresar.

La fiesta no quedó solo en Plaza Independencia. El Parque Avellaneda, el Parque 9 de Julio, la peatonal Mendoza y las principales esquinas de San Miguel de Tucumán también se colmaron de hinchas. Los autos hicieron sonar las bocinas, las motos desfilaron con banderas y desde balcones y veredas se sumaban aplausos y canciones.

Con una convocatoria que desbordó el centro de la ciudad, Tucumán volvió a demostrar cómo vive cada paso de la Selección en un Mundial. Y, pese a la enorme cantidad de personas que participaron de los festejos, la celebración transcurrió sin incidentes de gravedad, en el marco del operativo dispuesto para la ocasión.

Temas Mundial 2026 TucumánSan Miguel de TucumánPlaza IndependenciaArgentina
Tamaño texto
Comentarios
Más visto en Mundial 2026
Las predicciones de los videntes para Argentina vs. Inglaterra: qué pasará con Messi y la Selección
1

Las predicciones de los videntes para Argentina vs. Inglaterra: qué pasará con Messi y la Selección

Qué fue de la vida de Carlos Roa: así luce hoy el héroe de los penales ante Inglaterra en Francia 98
2

Qué fue de la vida de Carlos Roa: así luce hoy el héroe de los penales ante Inglaterra en Francia 98

Así es la lujosa casa de Enzo Fernández y Valu Cervantes en Londres: pileta climatizada, amplios espacios y un detalle inesperado
3

Así es la lujosa casa de Enzo Fernández y Valu Cervantes en Londres: pileta climatizada, amplios espacios y un detalle inesperado

La probable formación de Argentina para enfrentar a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026
4

La probable formación de Argentina para enfrentar a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

Mundial 2026: ¿Cómo funcionarán los colectivos y el comercio, a horas de la semifinal entre Argentina-Inglaterra?
5

Mundial 2026: ¿Cómo funcionarán los colectivos y el comercio, a horas de la semifinal entre Argentina-Inglaterra?

El misterio de la camiseta azul de Maradona: quién la tiene y cuánto cuesta la reliquia del Mundial 1986
6

El misterio de la camiseta azul de Maradona: quién la tiene y cuánto cuesta la reliquia del Mundial 1986

Más Noticias
La probable formación de Argentina para enfrentar a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

La probable formación de Argentina para enfrentar a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

Mundial 2026: ¿Cómo funcionarán los colectivos y el comercio, a horas de la semifinal entre Argentina-Inglaterra?

Mundial 2026: ¿Cómo funcionarán los colectivos y el comercio, a horas de la semifinal entre Argentina-Inglaterra?

Murió Luisana Schönberger, joven promesa del tenis argentino a los 16 años durante los festejos por el triunfo de la Selección

Murió Luisana Schönberger, joven promesa del tenis argentino a los 16 años durante los festejos por el triunfo de la Selección

Scaloni desmintió el video viral sobre su charla con Paredes y explicó por qué escucha a sus jugadores en pleno partido

Scaloni desmintió el video viral sobre su charla con Paredes y explicó por qué escucha a sus jugadores en pleno partido

Quiénes eran los hooligans: la historia de la barra brava inglesa que sembró el terror en Europa

Quiénes eran los hooligans: la historia de la barra brava inglesa que sembró el terror en Europa

Qué fue de la vida de Carlos Roa: así luce hoy el héroe de los penales ante Inglaterra en Francia 98

Qué fue de la vida de Carlos Roa: así luce hoy el héroe de los penales ante Inglaterra en Francia 98

El misterio de la camiseta azul de Maradona: quién la tiene y cuánto cuesta la reliquia del Mundial 1986

El misterio de la camiseta azul de Maradona: quién la tiene y cuánto cuesta la reliquia del Mundial 1986

Así es la lujosa casa de Enzo Fernández y Valu Cervantes en Londres: pileta climatizada, amplios espacios y un detalle inesperado

Así es la lujosa casa de Enzo Fernández y Valu Cervantes en Londres: pileta climatizada, amplios espacios y un detalle inesperado

Comentarios