Caso Skanska: de qué se trató el primer gran escándalo de corrupción de la era kirchnerista y por qué se confirmaron las condenas

La confirmación de las condenas por el caso Skanska volvió a poner en primer plano una causa que marcó un antes y un después en la historia judicial argentina. Se trata del primer gran escándalo de corrupción que salpicó a un gobierno de Néstor Kirchner y que investigó el pago de sobornos para la adjudicación de obras públicas vinculadas a la ampliación de gasoductos.