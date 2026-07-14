Política

Caso Skanska: de qué se trató el primer gran escándalo de corrupción de la era kirchnerista y por qué se confirmaron las condenas

Condenaron a Julio De Vido y José López a cinco años de prisión por el caso Skanska. La Justicia halló culpables a los exfuncionarios por cohecho y defraudación al Estado en la primera gran causa de corrupción del kirchnerismo. También fueron condenados exdirectivos de la empresa Skanska.

Causa Skanska: condenaron a Julio De Vido y José López a cinco años de prisión por el pago de sobornos en obras de gasoductos
Causa Skanska: condenaron a Julio De Vido y José López a cinco años de prisión por el pago de sobornos en obras de gasoductos
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Tribunal Oral Federal 4 condenó este lunes en Argentina a Julio De Vido y José López a cinco años de prisión por cohecho y defraudación al Estado en el caso Skanska.
  • La investigación, iniciada en 2005, determinó que la empresa sueca Skanska pagó sobornos a funcionarios mediante facturas falsas para adjudicarse obras de gasoductos.
  • El fallo cierra el primer gran escándalo de corrupción del kirchnerismo y fija un precedente clave en el juzgamiento del desvío de fondos públicos en obras nacionales.
Resumen generado con IA

El Tribunal Oral Federal N° 4 condenó este lunes al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y al exsecretario de Obras Públicas, José López, a cinco años de prisión por los delitos de cohecho pasivo y defraudación al Estado en la causa conocida como Skanska, considerada el primer gran caso de corrupción que estalló durante los gobiernos kirchneristas.

La investigación estuvo centrada en el pago de presuntas coimas durante el proceso de ampliación de los gasoductos Norte y Sur. Además de las penas de prisión, el tribunal ordenó el decomiso de 48 millones de pesos actualizables desde 2005, correspondientes al dinero atribuido al cobro de sobornos y al perjuicio económico ocasionado al Estado.

La confirmación de las condenas por el caso Skanska volvió a poner en primer plano una causa que marcó un antes y un después en la historia judicial argentina. Se trata del primer gran escándalo de corrupción que salpicó a un gobierno de Néstor Kirchner y que investigó el pago de sobornos para la adjudicación de obras públicas vinculadas a la ampliación de gasoductos.

La investigación comenzó en 2005 y reveló un esquema mediante el cual la empresa sueca Skanska habría pagado coimas a funcionarios públicos para asegurarse contratos millonarios. Para ocultar esos pagos, la compañía utilizó facturas apócrifas emitidas por empresas fantasma, simulando gastos por servicios que nunca fueron prestados.

Cómo comenzó la investigación

El caso salió a la luz cuando la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó irregularidades en facturas emitidas por firmas sin actividad real. A partir de allí se descubrió una red de sociedades creadas exclusivamente para generar comprobantes falsos que permitían justificar la salida de dinero destinado al pago de sobornos.

Con el avance de la investigación, la Justicia determinó que esas maniobras estaban relacionadas con las obras de ampliación de los gasoductos Norte y Sur, un proyecto estratégico para aumentar la capacidad de transporte de gas natural en el país.

El mecanismo de las coimas

Según quedó acreditado en el expediente, el esquema funcionaba de la siguiente manera:

Skanska obtenía contratos para participar en las obras de ampliación de los gasoductos.

La empresa retiraba dinero mediante facturas falsas emitidas por sociedades ficticias.

Esos fondos eran utilizados para pagar sobornos a funcionarios y otros intermediarios vinculados al proceso de contratación.

De esa manera se encubría el verdadero destino del dinero y se simulaban gastos comerciales legítimos.

Las maniobras fueron consideradas una defraudación al Estado y un caso de administración fraudulenta vinculada a la obra pública.

Las obras bajo investigación

La causa se centró en las ampliaciones de los gasoductos Norte y Sur, ejecutadas durante la primera mitad de la década de 2000.

Las investigaciones apuntaron especialmente al fideicomiso creado para financiar esas obras y al papel desempeñado por funcionarios públicos y directivos de empresas privadas que intervinieron en las contrataciones.

Por qué fue un caso emblemático

El expediente Skanska fue considerado el primer gran caso de corrupción que afectó a la administración kirchnerista. También marcó un precedente por varios motivos:

Fue una de las primeras investigaciones que expuso un sistema de facturación apócrifa para canalizar sobornos.

Involucró a una multinacional extranjera y a funcionarios públicos argentinos.

Puso bajo la lupa los mecanismos de contratación de grandes obras de infraestructura.

Dio origen a múltiples investigaciones derivadas sobre empresas proveedoras y operadores financieros.

Qué resolvió la Justicia

Tras casi dos décadas de trámite judicial, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas impuestas a exfuncionarios y empresarios al considerar probado que existió un esquema de pago de coimas para beneficiar a determinadas empresas en la ampliación de los gasoductos.

Entre los condenados figuran el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López, quienes recibieron penas de cinco años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

La resolución ratificó que las irregularidades en las contrataciones y el circuito de facturación falsa constituyeron un mecanismo destinado a desviar fondos públicos y favorecer intereses particulares, cerrando así uno de los expedientes de corrupción más emblemáticos de los últimos veinte años en la Argentina.

Temas Administración Federal de Ingresos PúblicosEl PaísJulio de VidoTribunal Oral FederalJosé López
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Más de 10.000 personas participarán del tradicional desfile cívico-militar en el Parque 9 de Julio

Más de 10.000 personas participarán del tradicional desfile cívico-militar en el Parque 9 de Julio

Desde las 14.30, Tucumán celebra la Fiesta Patria con El Chaqueño, Galleguillo y La Beriso

Desde las 14.30, Tucumán celebra la Fiesta Patria con El Chaqueño, Galleguillo y La Beriso

San Miguel de Tucumán está cada vez más linda, destacó Camila Giuliano durante los festejos del 9 de Julio

"San Miguel de Tucumán está cada vez más linda", destacó Camila Giuliano durante los festejos del 9 de Julio

Carlos Arnedo destacó los cambios en el transporte público de la capital y anticipó nuevos pliegos para la licitación

Carlos Arnedo destacó los cambios en el transporte público de la capital y anticipó nuevos pliegos para la licitación

Victoria Villarruel habló de federalismo, destacó su visita a Tucumán y dijo que no piensa en “ninguna candidatura”

Victoria Villarruel habló de federalismo, destacó su visita a Tucumán y dijo que no piensa en “ninguna candidatura”

Lo más popular
Denuncia por abuso sexual: el caso Trapani irá a la Corte de la Nación
1

Denuncia por abuso sexual: el caso Trapani irá a la Corte de la Nación

Tres policías bajo sospecha por la muerte de un motociclista en el barrio Ciudadela
2

Tres policías bajo sospecha por la muerte de un motociclista en el barrio Ciudadela

Hallan a una mujer sin vida en una casa de Rondeau al 700
3

Hallan a una mujer sin vida en una casa de Rondeau al 700

El DT de Egipto rompió el silencio sobre su cruce con Messi: Terminó llorando porque la estaba pasando mal emocionalmente
4

El DT de Egipto rompió el silencio sobre su cruce con Messi: "Terminó llorando porque la estaba pasando mal emocionalmente"

Presunto enriquecimiento ilícito: piden mayor celeridad en la denuncia contra Raquel Graneros
5

Presunto enriquecimiento ilícito: piden mayor celeridad en la denuncia contra Raquel Graneros

Ranking notas premium
Milei se queda sin piernas, Macri calienta y en Tucumán recalculan
1

Milei se queda sin piernas, Macri calienta y en Tucumán recalculan

Los colegios de abogados plantean la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán
2

Los colegios de abogados plantean la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán

Cómo opera el aeropuerto Benjamín Matienzo con el nuevo check-in provisorio
3

Cómo opera el aeropuerto Benjamín Matienzo con el nuevo check-in provisorio

De las deudas a la corrupción: ¿cuáles son los temas que preocupan a los argentinos?
4

De las deudas a la corrupción: ¿cuáles son los temas que preocupan a los argentinos?

Es muy probable que estés entrenando un modelo de inteligencia artificial sin saberlo
5

Es muy probable que estés entrenando un modelo de inteligencia artificial sin saberlo

Más Noticias
La Terminal estrena nombre y logo: los cambios que se vienen en la estación de ómnibus

La Terminal estrena nombre y logo: los cambios que se vienen en la estación de ómnibus

El DT de Egipto rompió el silencio sobre su cruce con Messi: Terminó llorando porque la estaba pasando mal emocionalmente

El DT de Egipto rompió el silencio sobre su cruce con Messi: "Terminó llorando porque la estaba pasando mal emocionalmente"

Denuncia por abuso sexual: el caso Trapani irá a la Corte de la Nación

Denuncia por abuso sexual: el caso Trapani irá a la Corte de la Nación

Insaurralde alentó a la Selección desde Puerto Madero, junto a empresarios y a un excandidato por LLA

Insaurralde alentó a la Selección desde Puerto Madero, junto a empresarios y a un excandidato por LLA

Tres policías bajo sospecha por la muerte de un motociclista en el barrio Ciudadela

Tres policías bajo sospecha por la muerte de un motociclista en el barrio Ciudadela

Presunto enriquecimiento ilícito: piden mayor celeridad en la denuncia contra Raquel Graneros

Presunto enriquecimiento ilícito: piden mayor celeridad en la denuncia contra Raquel Graneros

De Vido y José López fueron condenados a cinco años de prisión por el caso Skanska

De Vido y José López fueron condenados a cinco años de prisión por el caso Skanska

La Caja Popular de Ahorros, la “joya de los tucumanos”, celebró 111 años

La Caja Popular de Ahorros, la “joya de los tucumanos”, celebró 111 años

Comentarios