Caso Skanska: de qué se trató el primer gran escándalo de corrupción de la era kirchnerista y por qué se confirmaron las condenas
Condenaron a Julio De Vido y José López a cinco años de prisión por el caso Skanska. La Justicia halló culpables a los exfuncionarios por cohecho y defraudación al Estado en la primera gran causa de corrupción del kirchnerismo. También fueron condenados exdirectivos de la empresa Skanska.
Resumen para apurados
- El Tribunal Oral Federal 4 condenó este lunes en Argentina a Julio De Vido y José López a cinco años de prisión por cohecho y defraudación al Estado en el caso Skanska.
- La investigación, iniciada en 2005, determinó que la empresa sueca Skanska pagó sobornos a funcionarios mediante facturas falsas para adjudicarse obras de gasoductos.
- El fallo cierra el primer gran escándalo de corrupción del kirchnerismo y fija un precedente clave en el juzgamiento del desvío de fondos públicos en obras nacionales.
El Tribunal Oral Federal N° 4 condenó este lunes al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y al exsecretario de Obras Públicas, José López, a cinco años de prisión por los delitos de cohecho pasivo y defraudación al Estado en la causa conocida como Skanska, considerada el primer gran caso de corrupción que estalló durante los gobiernos kirchneristas.
La investigación estuvo centrada en el pago de presuntas coimas durante el proceso de ampliación de los gasoductos Norte y Sur. Además de las penas de prisión, el tribunal ordenó el decomiso de 48 millones de pesos actualizables desde 2005, correspondientes al dinero atribuido al cobro de sobornos y al perjuicio económico ocasionado al Estado.
La confirmación de las condenas por el caso Skanska volvió a poner en primer plano una causa que marcó un antes y un después en la historia judicial argentina. Se trata del primer gran escándalo de corrupción que salpicó a un gobierno de Néstor Kirchner y que investigó el pago de sobornos para la adjudicación de obras públicas vinculadas a la ampliación de gasoductos.
La investigación comenzó en 2005 y reveló un esquema mediante el cual la empresa sueca Skanska habría pagado coimas a funcionarios públicos para asegurarse contratos millonarios. Para ocultar esos pagos, la compañía utilizó facturas apócrifas emitidas por empresas fantasma, simulando gastos por servicios que nunca fueron prestados.
Cómo comenzó la investigación
El caso salió a la luz cuando la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó irregularidades en facturas emitidas por firmas sin actividad real. A partir de allí se descubrió una red de sociedades creadas exclusivamente para generar comprobantes falsos que permitían justificar la salida de dinero destinado al pago de sobornos.
Con el avance de la investigación, la Justicia determinó que esas maniobras estaban relacionadas con las obras de ampliación de los gasoductos Norte y Sur, un proyecto estratégico para aumentar la capacidad de transporte de gas natural en el país.
El mecanismo de las coimas
Según quedó acreditado en el expediente, el esquema funcionaba de la siguiente manera:
Skanska obtenía contratos para participar en las obras de ampliación de los gasoductos.
La empresa retiraba dinero mediante facturas falsas emitidas por sociedades ficticias.
Esos fondos eran utilizados para pagar sobornos a funcionarios y otros intermediarios vinculados al proceso de contratación.
De esa manera se encubría el verdadero destino del dinero y se simulaban gastos comerciales legítimos.
Las maniobras fueron consideradas una defraudación al Estado y un caso de administración fraudulenta vinculada a la obra pública.
Las obras bajo investigación
La causa se centró en las ampliaciones de los gasoductos Norte y Sur, ejecutadas durante la primera mitad de la década de 2000.
Las investigaciones apuntaron especialmente al fideicomiso creado para financiar esas obras y al papel desempeñado por funcionarios públicos y directivos de empresas privadas que intervinieron en las contrataciones.
Por qué fue un caso emblemático
El expediente Skanska fue considerado el primer gran caso de corrupción que afectó a la administración kirchnerista. También marcó un precedente por varios motivos:
Fue una de las primeras investigaciones que expuso un sistema de facturación apócrifa para canalizar sobornos.
Involucró a una multinacional extranjera y a funcionarios públicos argentinos.
Puso bajo la lupa los mecanismos de contratación de grandes obras de infraestructura.
Dio origen a múltiples investigaciones derivadas sobre empresas proveedoras y operadores financieros.
Qué resolvió la Justicia
Tras casi dos décadas de trámite judicial, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas impuestas a exfuncionarios y empresarios al considerar probado que existió un esquema de pago de coimas para beneficiar a determinadas empresas en la ampliación de los gasoductos.
Entre los condenados figuran el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López, quienes recibieron penas de cinco años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La resolución ratificó que las irregularidades en las contrataciones y el circuito de facturación falsa constituyeron un mecanismo destinado a desviar fondos públicos y favorecer intereses particulares, cerrando así uno de los expedientes de corrupción más emblemáticos de los últimos veinte años en la Argentina.