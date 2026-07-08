Desde las 14.30, Tucumán celebra la Fiesta Patria con El Chaqueño, Galleguillo y La Beriso

Antes de la tradicional Vigilia Patria en la Casa Histórica, San Miguel de Tucumán vivirá este miércoles una gran jornada de música y celebración popular con una nueva edición de la Fiesta Patria. Organizado por el Gobierno provincial, el evento se desarrollará desde las 14.30 en la plaza Independencia, en el marco de los festejos por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina.