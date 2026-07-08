Política

Desde las 14.30, Tucumán celebra la Fiesta Patria con El Chaqueño, Galleguillo y La Beriso

Destacados artistas nacionales y tucumanos serán protagonistas en la plaza Independencia de los festejos populares en la antesala del 210° Aniversario de la Independencia.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno de Tucumán organiza este miércoles en Plaza Independencia la Fiesta Patria por el 210° aniversario de la Independencia, con shows de La Beriso y El Chaqueño.
  • El festival, antesala de la tradicional Vigilia del 9 de Julio, reúne a artistas nacionales y locales con espectáculos gratuitos y actividades culturales en la capital.
  • La celebración busca consolidar a Tucumán como referente histórico y cultural del país, promoviendo el turismo y la integración comunitaria en esta fecha patria clave.
Resumen generado con IA

Antes de la tradicional Vigilia Patria en la Casa Histórica, San Miguel de Tucumán vivirá este miércoles una gran jornada de música y celebración popular con una nueva edición de la Fiesta Patria. Organizado por el Gobierno provincial, el evento se desarrollará desde las 14.30 en la plaza Independencia, en el marco de los festejos por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina.

La propuesta reunirá a miles de tucumanos y turistas en el principal paseo de la capital para compartir una tarde con espectáculos en vivo, actividades culturales y una programación que combinará figuras consagradas de la música nacional con artistas locales.

LA GACETA / FOTOS DE OSVALDO RIPOLL LA GACETA / FOTOS DE OSVALDO RIPOLL

El escenario principal contará con la participación de destacados referentes de distintos géneros. Entre los números más esperados se encuentran el cantante Chaqueño Palavecino, Sergio Galleguillo y la banda La Beriso, que ofrecerán un recorrido por el folklore y el rock nacional.

La grilla también incluirá las actuaciones de Filito, Las Ídolas del K-Pop, Avelinos 3G, Coqui Sosa y Cecilia Paliza, además de una importante presencia de artistas tucumanos, con el objetivo de poner en valor el talento de la provincia.

Desde las 14.30, Tucumán celebra la Fiesta Patria con El Chaqueño, Galleguillo y La Beriso

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que la Fiesta Patria forma parte del amplio cronograma de actividades organizado para conmemorar un nuevo aniversario de la gesta independentista de 1816. La iniciativa busca reafirmar el papel de Tucumán como cuna de la Independencia argentina y ofrecer un espacio de encuentro para las familias, el turismo y la cultura.

Como cada año, la celebración será la antesala de la Vigilia Patria y de los actos oficiales que tendrán lugar durante la noche del 8 y la madrugada del 9 de Julio.

Quienes no puedan asistir a la plaza Independencia podrán seguir el evento en directo a través de la transmisión oficial en YouTube en este LINK

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