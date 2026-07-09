Carlos Arnedo destacó los cambios en el transporte público de la capital y anticipó nuevos pliegos para la licitación

Durante los festejos por el Día de la Independencia, el secretario de Movilidad Urbana de San Miguel de Tucumán, Carlos Arnedo, realizó un balance sobre las modificaciones impulsadas en el transporte público de pasajeros y destacó las acciones llevadas adelante por el municipio para mejorar la calidad del servicio. En diálogo con L GACETA, explicó que desde el área vienen trabajando sobre los principales reclamos de los usuarios, con especial énfasis en la frecuencia de las unidades, el control de los recorridos y el cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas prestatarias.