Carlos Arnedo destacó los cambios en el transporte público de la capital y anticipó nuevos pliegos para la licitación
Resumen para apurados
- El secretario Carlos Arnedo analizó las mejoras en el transporte de San Miguel de Tucumán el 9 de julio y anunció nuevas licitaciones para responder a reclamos de usuarios.
- A través de sanciones, monitoreo constante y el Plan de Movilidad de la intendenta Chahla, el municipio busca regular las frecuencias y mejorar las paradas de colectivos.
- La próxima licitación pública renovará el sistema de transporte, mientras el funcionario apoya la reelección de la intendenta para consolidar los cambios en la gestión.
Durante los festejos por el Día de la Independencia, el secretario de Movilidad Urbana de San Miguel de Tucumán, Carlos Arnedo, realizó un balance sobre las modificaciones impulsadas en el transporte público de pasajeros y destacó las acciones llevadas adelante por el municipio para mejorar la calidad del servicio. En diálogo con L GACETA, explicó que desde el área vienen trabajando sobre los principales reclamos de los usuarios, con especial énfasis en la frecuencia de las unidades, el control de los recorridos y el cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas prestatarias.
“Nosotros venimos trabajando en la Secretaría de Movilidad Urbana aportando varias situaciones que tienen que ver con el reclamo puntualmente de los usuarios de San Miguel de Tucumán, tratando de mejorar la frecuencia a fuerza de sanciones permanentes y sistemáticas en favor de las empresas”, señaló.
El funcionario remarcó que el municipio realiza un seguimiento constante a través del Centro de Monitoreo del Transporte Público, desde donde se controla el mantenimiento de las unidades y el cumplimiento de los recorridos establecidos.
Además, destacó las inversiones realizadas mediante el Plan Integral de Movilidad Urbana (PIMU), impulsado por la intendenta Rossana Chahla. “Tiene que ver con refugios comunes e inteligentes y una serie de situaciones que hacen, en definitiva, al mejoramiento de la movilidad urbana y a la actualización de la misma”, afirmó.
Nuevos pliegos y una mirada puesta en el usuario
Consultado por los proyectos presentados por los concejales capitalinos que proponen una transformación del sistema de transporte y volver a poner el foco en el usuario, Arnedo valoró la iniciativa y sostuvo que todo aporte contribuye al debate. “Veo con beneplácito que los proyectos de los concejales del cuerpo deliberativo de la capital vengan a enriquecer el debate en materia del transporte público de pasajeros”, expresó.
En esa línea, aseguró que la administración municipal tiene como prioridad escuchar las necesidades de los vecinos. “Esta gestión tiene como principal objetivo escuchar a los usuarios y fundamentalmente mejorar el servicio de transporte público para y por los usuarios, que en definitiva son los que utilizan el transporte público de pasajeros”, remarcó.
Asimismo, adelantó que próximamente se avanzará con los pliegos para una nueva licitación del servicio. “Muy pronto lo que tiene que ver con los pliegos y las licitaciones públicas de las que viene hablando este secretario, antes concejal, y que también habla la intendenta y el gobernador de la provincia”, indicó.
El respaldo a una posible reelección de Chahla
Durante la entrevista, Arnedo también fue consultado sobre una eventual candidatura de Chahla para renovar su mandato al frente del municipio capitalino y manifestó su respaldo a esa posibilidad. “Tengo las mejores expectativas personales de que la señora intendenta pronto anuncie su candidatura para ser reelegida en la quinta ciudad del país, como es San Miguel de Tucumán”, afirmó.
Según el secretario, cuatro años de gestión resultan insuficientes para profundizar las transformaciones iniciadas. “Entiendo que cuatro años son pocos y que con cuatro años más vamos a seguir transformando y mejorando la ciudad”, sostuvo.
Finalmente, consideró que la demora en el anuncio responde a que la jefa municipal está enfocada en la gestión. “Creo que ella fundamentalmente está apostando muchísimo a la gestión, como lo ha venido haciendo a lo largo y a lo ancho de estos casi dos años y medio que lleva al frente del municipio”, concluyó.