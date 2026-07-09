Más de 10.000 personas participarán del tradicional desfile cívico-militar en el Parque 9 de Julio

Resumen para apurados
- Más de 10.000 personas participarán este jueves del tradicional desfile cívico-militar en el Parque 9 de Julio, Tucumán, por el aniversario de la Declaración de la Independencia.
- El evento contará con la marcha de 6.000 efectivos de seguridad, 3.200 alumnos, agrupaciones gauchas lideradas por el Chaqueño Palavecino y excombatientes de Malvinas.
- Este desfile representa el cierre de los festejos patrios en Tucumán, consolidando la identidad nacional y promoviendo el reconocimiento de las fuerzas y de la comunidad.
Los festejos oficiales por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia culminarán este jueves con el tradicional desfile cívico-militar en el Parque 9 de Julio. El acto se desarrollará sobre la avenida Soldati, a la altura de Haití, y contará con la participación de más de 10.000 personas entre estudiantes, efectivos de las fuerzas de seguridad, ex combatientes, integrantes de colectividades, vigías urbanos y agrupaciones tradicionalistas.
Uno de los segmentos más numerosos será el de las fuerzas provinciales y nacionales. En total desfilarán 6.000 efectivos, de los cuales 600 pertenecen a fuerzas nacionales y el resto corresponde a organismos provinciales.
La comunidad educativa también tendrá un lugar destacado en la ceremonia. Más de 3.200 alumnos de establecimientos escolares de distintos puntos de Tucumán marcharán durante el desfile, representando a sus instituciones y acompañando los festejos patrios.
A ellos se sumarán 600 integrantes de distintas colectividades, quienes aportarán la diversidad cultural que caracteriza a la provincia, además de 280 vigías y miembros de guardias urbanas de diferentes municipios.
Como ocurre cada año, uno de los momentos más esperados será el paso de las agrupaciones gauchas. En esta edición participarán 600 jinetes, encabezados por el reconocido cantante folclórico Chaqueño Palavecino, en una postal que combina tradición, identidad y homenaje a las raíces argentinas.
El desfile también contará con la presencia de los veteranos de la Guerra de Malvinas, cuya participación representa uno de los pasajes más emotivos de la jornada y es acompañada con un cerrado reconocimiento del público.