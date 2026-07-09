Más de 10.000 personas participarán del tradicional desfile cívico-militar en el Parque 9 de Julio

Los festejos oficiales por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia culminarán este jueves con el tradicional desfile cívico-militar en el Parque 9 de Julio. El acto se desarrollará sobre la avenida Soldati, a la altura de Haití, y contará con la participación de más de 10.000 personas entre estudiantes, efectivos de las fuerzas de seguridad, ex combatientes, integrantes de colectividades, vigías urbanos y agrupaciones tradicionalistas.