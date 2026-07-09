"San Miguel de Tucumán está cada vez más linda", destacó Camila Giuliano durante los festejos del 9 de Julio

En el marco de los festejos por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, la secretaria de Gobierno de San Miguel de Tucumán, Camila Giuliano, destacó a LA GACETA el trabajo realizado por el municipio para recibir una de las fechas más importantes del calendario patrio y aseguró que la ciudad "cada año está más linda" gracias a las políticas impulsadas por la gestión de la intendenta Rossana Chahla.