Política

"San Miguel de Tucumán está cada vez más linda", destacó Camila Giuliano durante los festejos del 9 de Julio

La secretaria de Gobierno municipal aseguró que la ciudad se preparó durante meses para recibir una nueva conmemoración de la Independencia.

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Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La secretaria Camila Giuliano destacó en Tucumán las obras y preparativos del 9 de julio para embellecer la ciudad por el aniversario de la Independencia.
  • Los preparativos municipales comenzaron hace meses, articulando con Provincia y Nación para recibir comitivas oficiales y organizando paseos culturales con tecnología.
  • La gestión de Rossana Chahla continuará enfocada en la movilidad urbana, gestión de residuos y obras públicas para mejorar la calidad de vida y consolidar la identidad local.
Resumen generado con IA

En el marco de los festejos por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, la secretaria de Gobierno de San Miguel de Tucumán, Camila Giuliano, destacó a LA GACETA el trabajo realizado por el municipio para recibir una de las fechas más importantes del calendario patrio y aseguró que la ciudad "cada año está más linda" gracias a las políticas impulsadas por la gestión de la intendenta Rossana Chahla.

Desde la Casa de Gobierno, antes del inicio de las actividades oficiales, la funcionaria explicó que la Municipalidad comenzó a preparar la celebración con varios meses de anticipación, poniendo el foco en la cultura y en la difusión de la historia para las nuevas generaciones.

Más de 10.000 personas participarán del tradicional desfile cívico-militar en el Parque 9 de Julio

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"Nos venimos preparando hace mucho tiempo para este 9 de Julio. Hicimos una gran previa cultural porque creemos que la historia hay que contarla de manera cercana, para los chicos, para todos", expresó.

En ese sentido, invitó a los tucumanos y a los visitantes a recorrer el Paseo de los Congresales, que permanecerá habilitado hasta el domingo por la noche. Allí, cada jornada se presenta una puesta en escena con 50 actores que recrean los acontecimientos de 1816 e incorporan tecnología de inteligencia artificial para que el público pueda interactuar con los protagonistas del Congreso de Tucumán.

Chocolate caliente, bollitos y espíritu patrio: una multitud disfrutó del tradicional desayuno del 9 de Julio en la plaza Independencia

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Giuliano también remarcó el trabajo conjunto con el Gobierno provincial durante las actividades oficiales, desde la vigilia del 8 de julio hasta el tradicional Chocolate Patrio y el desfile cívico-militar.

"Articulamos permanentemente con la Provincia y con Casa Militar para la llegada de la comitiva presidencial, de la vicepresidenta y de las autoridades nacionales. Estos días también son una oportunidad para mostrar nuestra ciudad y todo lo que Tucumán tiene para ofrecer", señaló.

Además de la Casa Histórica, destacó otros espacios emblemáticos como la Casa Belgraniana y la Casa Museo Mercedes Sosa, que formaron parte del circuito cultural preparado para estas jornadas patrias.

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"Cada año la ciudad está más linda"

Al hacer un balance del trabajo municipal, la secretaria de Gobierno afirmó que la prioridad de la gestión sigue siendo mejorar la calidad de vida de los vecinos.

"Creo que llegamos muy bien a esta fecha y cada año la ciudad está más linda. La intendenta siempre prioriza hacerla más accesible, más habitable y generar actividades que sean puntos de encuentro para todos", sostuvo.

Consultada sobre una eventual candidatura de Rossana Chahla para un nuevo mandato, Giuliano evitó definiciones electorales y aseguró que la gestión mantiene toda su atención en la administración municipal.

"Hoy estamos abocados a la gestión porque queda mucho por hacer. Todos los días hay que trabajar en cultura, en obra pública y en generar acciones que beneficien a la mayor cantidad de vecinos posible", afirmó.

Los desafíos de la gestión

Entre las prioridades para los próximos meses, la funcionaria mencionó la movilidad urbana, la gestión de los residuos, la limpieza, el mantenimiento de los espacios públicos y la continuidad de las obras de infraestructura.

"La movilidad urbana es uno de los grandes desafíos y seguimos trabajando para hacer más eficiente el sistema. También avanzamos en la gestión de residuos, en una ciudad más verde y sustentable, y seguimos pavimentando, bacheando y mejorando la transitabilidad en barrios y avenidas principales", explicó.

Asimismo, resaltó el fortalecimiento de la agenda cultural y del patrimonio histórico como herramientas para consolidar la identidad tucumana.

"Hay que sentirse parte de la ciudad, de la provincia y del país para poder cuidarlos y hacerlos valer", expresó.

Por último, confirmó que continuarán los puntos mundialistas instalados por el municipio para seguir acompañando a la Selección Argentina durante el Mundial, una propuesta que, según indicó, tuvo una gran convocatoria.

"Mañana tendremos otro punto mundialista en el parque Avellaneda, en el marco de nuestras ferias municipales. Son espacios de encuentro para los vecinos y también una oportunidad para fortalecer la economía popular. Se vive una energía muy especial y queremos que todos puedan seguir disfrutándola", concluyó.

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