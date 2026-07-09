El FMI respaldó el programa financiero del gobierno de Milei y la reforma de la carta orgánica del Central

La funcionaria explicó que la iniciativa apunta a aclarar el mandato del Banco Central, mejorar la rendición de cuentas y la transparencia, además de reducir la denominada "dominancia fiscal", es decir, las situaciones en las que la autoridad monetaria financia a la gestión de Milei. A su vez, remarcó que esos cambios buscan contribuir a una reducción sostenida de la inflación, uno de los principales objetivos del programa económico.