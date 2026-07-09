El FMI respaldó el programa financiero del gobierno de Milei y la reforma de la carta orgánica del Central

Resumen para apurados
- El FMI respaldó hoy en EE.UU. el plan financiero y la reforma del Banco Central del gobierno de Milei en Argentina para fortalecer la previsibilidad y la independencia monetaria.
- El aval surge tras publicarse el plan de deuda del Tesoro y anunciarse cambios en la carta orgánica del BCRA. Además, se confirmó la visita de Kristalina Georgieva a fin de mes.
- Estas medidas buscan reducir el riesgo país, consolidar la confianza de los mercados y bajar la inflación, mientras el FMI mantiene proyecciones de crecimiento para 2026 y 2027.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó su respaldo a dos de las últimas decisiones económicas de la administración de Javier Milei: la publicación del programa de financiamiento de la deuda del Tesoro y la intención de reformar la carta orgánica del Banco Central (BCRA). Así lo afirmó la vocera del organismo, Julie Kozack, durante una conferencia de prensa realizada en Washington, Estados Unidos (EEUU).
"En cuanto a la estrategia integral de financiamiento, celebramos su publicación. Una mayor transparencia y previsibilidad en torno al financiamiento del sector público y la acumulación de reservas respaldarán la confianza del mercado", sostuvo Kozack. Además, señaló que los diferenciales de riesgo de la deuda soberana se redujeron luego de conocerse esa decisión.
La portavoz consideró que el programa también contribuirá a que Argentina recupere de manera sostenida el acceso a los mercados internacionales. "Mantener flexibilidad en cuanto al momento y las modalidades del reingreso a los mercados fortalecerá aún más la credibilidad en Argentina", afirmó, consignó el diario "Ámbito".
En la misma línea, el FMI respaldó la reforma de la carta orgánica del Banco Central impulsada por la administarción libertaria. Según Kozack, la modificación permitirá fortalecer las salvaguardias institucionales del organismo y proteger su independencia en materia de política monetaria.
La funcionaria explicó que la iniciativa apunta a aclarar el mandato del Banco Central, mejorar la rendición de cuentas y la transparencia, además de reducir la denominada "dominancia fiscal", es decir, las situaciones en las que la autoridad monetaria financia a la gestión de Milei. A su vez, remarcó que esos cambios buscan contribuir a una reducción sostenida de la inflación, uno de los principales objetivos del programa económico.
Precisamente este jueves, tras participar del Tedeum por el Día de la Independencia en Buenos Aires, Milei reunió a su gabinete para explicar los alcances de la reforma, en una decisión que en la Casa Rosada interpretan como una aceleración del proceso de cambios.
Durante la conferencia, Kozack también se refirió a las últimas proyecciones económicas del organismo. Recordó que el miércoles el FMI presentó una actualización de las Perspectivas Económicas Mundiales (WEO) y señaló que las estimaciones para Argentina se mantuvieron prácticamente sin cambios.
En ese sentido, indicó que el organismo continúa proyectando un crecimiento del 3,5% para 2026 y del 4% para 2027, al tiempo que prevé una disminución gradual de la inflación.
La vocera confirmó además que la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, visitará Argentina los días 28 y 29 de julio. Explicó que la titular del organismo espera reunirse con el presidente Milei, el equipo económico y otros actores relevantes, aunque aclaró que la agenda definitiva todavía se encuentra en elaboración.
Kozack afirmó que la visita refleja el compromiso del Fondo con Argentina y permitirá intercambiar opiniones sobre los avances, los desafíos y las oportunidades de la economía del país. Posteriormente, Georgieva también viajará a Uruguay y Brasil para mantener reuniones con autoridades, representantes del sector privado y otros actores.
El anuncio de la visita había sido anticipado el miércoles por el ministro de Economía nacional, Luis Caputo, quien informó a través de la red social X que Georgieva aceptó una invitación formulada por el presidente Milei.
La visita se producirá en un contexto en el que el Ejecutivo federal dio a conocer su programa financiero para afrontar los vencimientos en moneda extranjera del Tesoro durante lo que resta de 2026 y 2027, una iniciativa que, según el FMI, aporta previsibilidad y fortalece la confianza de los mercados.