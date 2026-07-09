¿Por qué cayeron las reservas internacionales del Banco Central?

En esta orientación, la entidad conducida por Santiago Bausili adquirió dólares todos los días del año salvo el 2 de enero, cuando se registró un saldo neutro. La mayor compra diaria se registró el 10 de abril, con U$S457 millones. El mes pasado, el Central redujo su intervención para evitar una mayor presión sobre el dólar. Durante ese período se incrementó la demanda de la divisa, lo que provocó un aumento superior al 5% en su cotización, superando el ritmo de la inflación por primera vez desde octubre de 2025. La entidad ya alcanzó la meta anual de reservas comprometida con el FMI.