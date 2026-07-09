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¿Por qué cayeron las reservas internacionales del Banco Central?

El Gobierno depositó fondos a bonistas, por un vencimiento que opera hoy

BANCO CENTRAL. Las reservas cerraron en U$S48.722 millones.
BANCO CENTRAL. Las reservas cerraron en U$S48.722 millones.
Hace 5 Hs

Las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) tuvieron ayer una jornada de suba y baja. A la entidad que preside Santiago Bausili, varias entidades privadas le inyectaron U$S3.200 millones, pero casi automáticamente giró dividas a los bonistas en el exterior. Con estas operaciones, que implicaron una baja de U$S814 millones, las reservas cerraron la semana en U$S48.722 millones.

Según trascendió en el mercado, la administración del presidente Javier Milei habilitó la transferencia de unos U$S2.500 millones. Ese monto será acreditado hoy en las cuentas de los inversores internacionales, al operar el vencimiento.

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En cambio, los cerca de U$S1.900 millones en manos de tenedores locales llegarán a las cuentas de inversión recién el próximo lunes. Si los bonistas argentinos dejan esos dólares en el sistema financiero, las reservas no sentirán el impacto.

También contribuyó a la baja la caída del precio del oro en 1,4%, lo que le restó cerca de U$S50 millones al valor contable de las tenencias del BCRA, consigna el sitio TN.com.

Las demás monedas que integran la canasta de reservas, en cambio, jugaron a favor: el euro avanzó 0,16%, la libra subió 0,40%, mientras que el yuan se depreció 0,15% y el yen retrocedió 0,28% frente al dólar.

El Tesoro Nacional debía afrontar unos U$S4.554 millones entre capital e intereses de los bonos Globales y Bonares: U$S2.707 millones en concepto de amortización y U$S184.7 millones por renta.

Cobertura cambiaria

Desde la sociedad de bolsa Portfolio Personal Inversiones (PPI) remarcaron que, por el feriado del 9 de julio y el fin de semana largo, los inversores van a recibir esos fondos recién el lunes 13. Por eso, en el mercado ya empezaron a preguntarse hacia dónde se va a redireccionar esa liquidez, algo que dependerá en gran medida del perfil de riesgo de cada inversor.

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PPI también señaló que reaparecieron indicios de una mayor oferta oficial de cobertura cambiaria hacia el sector privado. Por un lado, se mantuvo elevado el volumen operado en instrumentos dólar linked, con la letra más corta -la D31L6, que vence el 31 de este mes- como la más demandada. Por otro, el interés abierto en el mercado de futuros volvió a crecer, luego de la interrupción puntual que había tenido en la rueda anterior: desde comienzos de julio, ya acumula un incremento de U$S347 millones.

De esta manera, aunque el Banco Central sostiene su racha compradora en el mercado oficial, la evolución de la cobertura cambiaria sigue siendo una variable central para entender qué tan estable puede mantenerse el tipo de cambio oficial en las próximas semanas.

Acumulación de divisas: la evolución de las intervenciones del BCRA

El Banco Central acumula 124 jornadas consecutivas con compras dentro y fuera del mercado cambiario. Ayer adquirió otros U$S34 millones y suma U$S11.455 millones en lo que va del año.

Las reservas del Banco Central superaron los U$S48.000 millones

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En esta orientación, la entidad conducida por Santiago Bausili adquirió dólares todos los días del año salvo el 2 de enero, cuando se registró un saldo neutro. La mayor compra diaria se registró el 10 de abril, con U$S457 millones. El mes pasado, el Central redujo su intervención para evitar una mayor presión sobre el dólar. Durante ese período se incrementó la demanda de la divisa, lo que provocó un aumento superior al 5% en su cotización, superando el ritmo de la inflación por primera vez desde octubre de 2025. La entidad ya alcanzó la meta anual de reservas comprometida con el FMI.

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