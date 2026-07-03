El Banco Central refinanció U$S6.000 millones y postergó hasta 2028 los vencimientos de la deuda REPO

El Banco Central (BCRA) refinanció la totalidad de los vencimientos de deuda con bancos internacionales bajo la modalidad REPO, mediante una nueva línea por U$S6.000 millones con vencimiento en septiembre de 2028. La operación permitió extender el perfil de pagos previstos para 2026 y 2027 y fue anunciada en la antesala de la presentación del programa financiero que el gobierno de Javier Milei difundirá para esos años.