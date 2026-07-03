El Banco Central refinanció U$S6.000 millones y postergó hasta 2028 los vencimientos de la deuda REPO
La autoridad monetaria canceló las operaciones vigentes y firmó una nueva línea con diez bancos internacionales por el mismo monto. La medida se complementará con el anuncio del programa financiero del Tesoro para 2026 y 2027.
Resumen para apurados
- El Banco Central de Argentina refinanció 6.000 millones de dólares de deuda REPO con bancos internacionales hasta 2028 para mejorar la liquidez y aliviar vencimientos de 2026 y 2027.
- La operación se concretó mediante una licitación con garantía de títulos Bonar y la participación de 10 entidades globales, logrando bajar la tasa de interés a cerca del 7,6%.
- Esta prórroga despeja el horizonte financiero de Argentina y precede al anuncio del plan de pagos del Ministerio de Economía para los compromisos soberanos de 2026 y 2027.
El Banco Central (BCRA) refinanció la totalidad de los vencimientos de deuda con bancos internacionales bajo la modalidad REPO, mediante una nueva línea por U$S6.000 millones con vencimiento en septiembre de 2028. La operación permitió extender el perfil de pagos previstos para 2026 y 2027 y fue anunciada en la antesala de la presentación del programa financiero que el gobierno de Javier Milei difundirá para esos años.
La entidad presidida por Santiago Bausili informó que canceló todas las operaciones de pase pasivo (REPO) que mantenía vigentes por un total de U$S6.000 millones y, en forma simultánea, acordó una nueva línea por el mismo monto con 10 bancos internacionales de primera línea, con vencimiento posterior a las elecciones presidenciales.
Con esta operación, el Banco Central renovó la totalidad de los vencimientos previstos para 2026 y 2027.
En un comunicado, sostuvo que la medida "fortalece su posición de liquidez en moneda extranjera y mejora la previsibilidad de su flujo de divisas, favoreciendo un funcionamiento ordenado del mercado de cambios local".
El organismo destacó además que la refinanciación permitió no sólo extender el perfil de vencimientos, sino también reducir el costo del financiamiento e incorporar una mayor cantidad de bancos internacionales participantes, consignó el diario "Ámbito".
Al igual que en la operación anterior, el nuevo REPO fue instrumentado con títulos Bonares que integran la cartera del Banco Central como garantía.
La subasta se realizó el martes 30 de junio, cuando el organismo recibió ofertas por U$S8.250 millones y finalmente adjudicó U$S6.000 millones.
La autoridad monetaria precisó que la nueva línea devengará una tasa de interés equivalente a la SOFR en dólares más un spread de 4%, lo que al momento del anuncio representa un costo cercano al 7,6%.
La refinanciación se conoció mientras el Gobierno avanza con la presentación de su programa financiero para 2026 y 2027. El anuncio será realizado el próximo lunes por el ministro de Economía, Luis Caputo.
Según adelantó el secretario de Finanzas, Federico Furiase, durante el programa de streaming Las tres anclas, la exposición incluirá el cronograma de vencimientos de deuda en dólares del Tesoro y las fuentes de financiamiento previstas para afrontar esos compromisos.