Blindaje financiero hasta 2027: Luis Caputo presentó el plan para cubrir vencimientos sin depender de los mercados

El concepto de "opcionalidad" atraviesa todo el plan. El Gobierno se prepara para lo peor pero espera lo mejor. Según Caputo, el hecho de que el programa financiero aparezca con "cero" en la columna de emisiones internacionales para los próximos años es una muestra de fortaleza, aunque dejó la puerta abierta (representada con un guion en las planillas oficiales) para aprovechar ventanas de liquidez global si las tasas continúan su tendencia a la baja.