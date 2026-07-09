Opositores realizaron actos en contra de la visita de Milei a Tucumán

Acto de peronistas contra Milei.- Dirigentes peronistas de Patria Grande realizaron nuevamente la vigilia en contra del gobierno de Javier Milei que realizan desde 2004. El “Festival Ite al ping+ Milei”, explicaron, nació como un espacio de encuentro, cultura, música en vivo y organización popular en Tucumán. “En un contexto de ajuste, precarización y retroceso de derechos, el festival busca sostener un espacio donde la comunidad pueda encontrarse, expresarse y defender una idea de patria distinta. Este año, además, el Festival se realizará en el marco de la visita del presidente Javier Milei a Tucumán por los actos oficiales del 9 de Julio, reafirmando la necesidad de construir espacios culturales y populares frente al avance de discursos de odio, el desmantelamiento de políticas públicas y el ataque permanente a la cultura, la educación y los sectores vulnerables”, explicaron los organizadores. También estuvo presente Fernanda Miño en el festival. diputada nacional, militante social y referente de la integración socio urbana en los barrios populares y el Renab.