Opositores realizaron actos en contra de la visita de Milei a Tucumán

Acto de peronistas contra Milei.- Dirigentes peronistas de Patria Grande realizaron nuevamente la vigilia en contra del gobierno de Javier Milei que realizan desde 2004. El “Festival Ite al ping+ Milei”, explicaron, nació como un espacio de encuentro, cultura, música en vivo y organización popular en Tucumán. “En un contexto de ajuste, precarización y retroceso de derechos, el festival busca sostener un espacio donde la comunidad pueda encontrarse, expresarse y defender una idea de patria distinta. Este año, además, el Festival se realizará en el marco de la visita del presidente Javier Milei a Tucumán por los actos oficiales del 9 de Julio, reafirmando la necesidad de construir espacios culturales y populares frente al avance de discursos de odio, el desmantelamiento de políticas públicas y el ataque permanente a la cultura, la educación y los sectores vulnerables”, explicaron los organizadores. También estuvo presente Fernanda Miño en el festival. diputada nacional, militante social y referente de la integración socio urbana en los barrios populares y el Renab.
El Presidente participará del tedeum en Buenos Aires.- Tras encabezar la vigilia en la Casa Histórica de la Independencia en nuestra provincia, ante la presencia de gobernadores aliados, Javier Milei regresó a Buenos Aires para encabezar desde las 10.30 el tradicional Tedeum por el 9 de julio en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. El evento repetirá una postal similar a la ceremonia religiosa del 25 de mayo pasado, con una caminata del Presidente y su Gabinete desde la Casa Rosada hasta la Catedral Metropolitana. Allí, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, estará a cargo de la misa con un discurso donde habitualmente pregona contra la polarización y a favor de atender la situación de los sectores más vulnerables, entre ellos los jubilados y las personas con discapacidad.
Queja de dirigentes opositores.- Agrupaciones que habían organizado actos de repudio a la visita presidencial denunciaron que estaban siendo hostigadas por la gran cantidad de efectivos policiales desplegados en los lugares donde se realizan estas manifestaciones. Voceros de la fuerza negaron esa versión y aseguraron que se trata únicamente de un operativo preventivo destinado a garantizar la seguridad y el normal desarrollo de las actividades programadas. Vecinos de barrio Sur también manifestaron su sorpresa por la importante presencia policial en la zona y por la cantidad de uniformados afectados al operativo.
Veteranos de Malvinas fueron apartados.- Un grupo de veteranos de Malvinas fue obligado por efectivos de fuerzas federales a retirarse de la entrada del hotel ubicado al frente del parque 9 de Julio. Según trascendió, las 10 personas pretendían realizar algún tipo de reclamo, ya que portaban carteles con diferentes consignas. Los ex combatientes se retiraron luego de mantener una conversación con los responsables del operativo de la Policía Federal. Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre el contenido del planteo que buscaban realizar.
Sin hechos de violencia.- Pese a algunas quejas por el operativo y a los actos antiMilei, la visita del Presidente se desarrolló con normalidad, sin que se hayan registrado hechos de violencia de ningún tipo y con mucho público tanto en la plaza como en la Casa Histórica.