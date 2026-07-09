La mamá de Leo contó cómo sigue la salud de Jorge Messi y habló sobre la posibilidad de viajar al Mundial
Celia Cuccittini, madre de Lionel Messi, llevó tranquilidad al actualizar el estado de salud de Jorge Messi. Además, confirmó que la familia permanecerá en Rosario y descartó, por el momento, viajar a Estados Unidos para acompañar al capitán argentino durante el Mundial.
Resumen para apurados
- Celia Cuccittini confirmó en Rosario que Jorge Messi se recupera favorablemente de salud y que la familia no viajará al Mundial de EE.UU. para priorizar su evolución.
- Tras el triunfo argentino ante Egipto, el periodista Guillermo Capuya dialogó con la madre de Messi, quien agradeció el apoyo tras la preocupación por la salud de su esposo.
- La decisión de permanecer en el país marca un cambio respecto a Qatar, priorizando el bienestar familiar sobre el acompañamiento presencial a Lionel en las fases decisivas.
Mientras la Selección argentina continúa su camino en el Mundial, la familia de Lionel Messi sigue de cerca cada partido desde Rosario. En ese contexto, Celia Cuccittini, madre del capitán argentino, rompió el silencio y brindó una actualización sobre el estado de salud de Jorge Messi, luego de los episodios que generaron preocupación en los últimos días.
Las declaraciones fueron difundidas por el médico y periodista Guillermo Capuya, quien se comunicó con Celia tras la victoria del conjunto nacional frente a Egipto. Durante esa conversación, la madre del capitán argentino llevó tranquilidad al confirmar que Jorge evoluciona favorablemente y agradeció las numerosas muestras de afecto que recibió la familia.
Qué dijo Celia Cuccittini sobre la salud de Jorge Messi
Después del encuentro de la Selección, Capuya decidió escribirle a la madre de Lionel Messi. Además de transmitirle un pedido de vecinos de la ciudad de Cutral Có para que el capitán argentino les enviara un saludo, aprovechó la conversación para consultarle cómo se encontraba Jorge Messi.
La respuesta de Celia llevó tranquilidad. Según relató el periodista, le respondió que estaba recibiendo numerosos mensajes de afecto y confirmó que Jorge Messi se encuentra recuperándose.
La noticia alivió la preocupación que se había generado en torno al padre del futbolista, quien permanece en Rosario junto a su familia mientras atraviesa este proceso de recuperación.
¿La familia de Lionel Messi viajará para acompañarlo en el Mundial?
Durante el intercambio, Capuya también le preguntó a Celia Cuccittini si existía la posibilidad de viajar a Estados Unidos para acompañar a Lionel Messi en las instancias decisivas del Mundial, tal como sucedió durante la Copa del Mundo de Qatar.
Sin embargo, por el momento esa posibilidad quedó descartada. Según contó el periodista, la madre del capitán argentino respondió que la familia permanecerá en Rosario, priorizando la recuperación de Jorge.
Las declaraciones fueron compartidas en el programa La Mañana con Moria, donde Capuya también destacó la calidez con la que fue atendido por Celia. El periodista señaló que, pese a la gran cantidad de mensajes que recibe por estas horas, la madre de Lionel Messi se tomó el tiempo para responderle con afecto y enviarle saludos, un gesto que volvió a reflejar el perfil reservado y cercano que caracteriza a la familia del capitán argentino.