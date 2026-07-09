La mamá de Leo contó cómo sigue la salud de Jorge Messi y habló sobre la posibilidad de viajar al Mundial

Las declaraciones fueron compartidas en el programa La Mañana con Moria, donde Capuya también destacó la calidez con la que fue atendido por Celia. El periodista señaló que, pese a la gran cantidad de mensajes que recibe por estas horas, la madre de Lionel Messi se tomó el tiempo para responderle con afecto y enviarle saludos, un gesto que volvió a reflejar el perfil reservado y cercano que caracteriza a la familia del capitán argentino.