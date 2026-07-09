Lionel Messi, Sofía Martínez y las nuevas masculinidades
El llanto de Lionel Messi y las especulaciones que volvieron a rodear a Sofía Martínez parecen episodios inconexos. Sin embargo, ambos exponen cómo conviven nuevas formas de ejercer la masculinidad con viejos prejuicios sobre la manera en que hombres y mujeres pueden vincularse.
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