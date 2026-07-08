Luis Caputo anunció que Kristalina Georgieva visitará la Argentina antes de fin de mes

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, visitará la Argentina antes de fin de mes tras aceptar una invitación de Javier Milei. El anuncio fue realizado por el ministro de Economía nacional, Luis Caputo, a través de un mensaje en la red social X, donde señaló que el encuentro permitirá "continuar profundizando el trabajo conjunto" entre el país y el organismo.