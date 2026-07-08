Luis Caputo anunció que Kristalina Georgieva visitará la Argentina antes de fin de mes

Resumen para apurados
- La directora del FMI, Kristalina Georgieva, visitará la Argentina a fin de mes por invitación de Javier Milei para profundizar el trabajo conjunto y el programa económico.
- El anuncio de Caputo ocurre tras múltiples reuniones bilaterales desde 2024 y luego de que el FMI proyectara un crecimiento del 3,5% para el país en 2026 y menor inflación.
- La visita busca consolidar el apoyo del organismo y la estabilidad económica, clave para avanzar en las negociaciones financieras y el rumbo de las reformas del gobierno.
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, visitará la Argentina antes de fin de mes tras aceptar una invitación de Javier Milei. El anuncio fue realizado por el ministro de Economía nacional, Luis Caputo, a través de un mensaje en la red social X, donde señaló que el encuentro permitirá "continuar profundizando el trabajo conjunto" entre el país y el organismo.
“Tengo el agrado de anunciar que a fin de mes recibiremos en la Argentina a la directora gerente del FMI, @KGeorgieva, quien visitará nuestro país invitada por el presidente @JMilei”, publicó el funcionario mileista.
Caputo agregó que “su visita se da en el contexto de la excelente relación y el diálogo constructivo de este gobierno con el organismo, en el marco del exitoso programa económico en curso, y permitirá continuar profundizando el trabajo conjunto y el apoyo del FMI para consolidar los avances alcanzados en materia de estabilidad y crecimiento económico”, consignó el diario "Ámbito".
Vinculo
Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, Caputo y Georgieva mantuvieron una serie de reuniones en el marco de las negociaciones entre la Argentina y el organismo multilateral.
El primer encuentro formal tuvo lugar en enero de 2024, durante el Foro Económico Mundial de Davos, pocos días después de que la administración libertaria alcanzara un acuerdo técnico con el FMI. A partir de entonces, la agenda de trabajo continuó en distintas cumbres y reuniones internacionales.
Tengo el agrado de anunciar que a fin de mes recibiremos en la Argentina a la directora gerente del FMI, @KGeorgieva, quien visitarÃ¡ nuestro paÃs invitada por el presidente @JMilei.— totocaputo (@LuisCaputoAR) July 8, 2026
Su visita se da en el contexto de la excelente relaciÃ³n y el diÃ¡logo constructivo de esteâ¦
La siguiente reunión se realizó en julio de 2024, durante la cumbre del G20 celebrada en Río de Janeiro. Tras ese encuentro, Georgieva volvió a expresar públicamente el respaldo del organismo a las políticas económicas impulsadas por la administración argentina.
En octubre de 2024 volvieron a reunirse en Washington, mientras continuaban las conversaciones vinculadas a un eventual desembolso de fondos para el país.
En febrero de 2025, Caputo y Georgieva mantuvieron un nuevo encuentro con la participación de Javier Milei, quien se sumó por primera vez a una reunión con la titular del FMI. Sin embargo, esa instancia no derivó en avances concretos hacia un nuevo acuerdo.
Posteriormente, durante una reunión desarrollada en Nueva York, Milei, Caputo y Georgieva compartieron nuevamente una agenda de trabajo en un contexto marcado por el respaldo de Estados Unidos a la Argentina y mientras avanzaban las negociaciones con el Tesoro estadounidense por un swap de U$S20.000 millones.
El FMI ratificó sus previsiones para el país
El anuncio de la visita se conoció poco después de que el FMI difundiera una nueva edición de su informe "Perspectivas de la Economía Mundial", correspondiente a julio.
En ese documento, el organismo mantuvo sin cambios sus estimaciones para la economía argentina y proyectó un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 3,5% para 2026 y del 4% para 2027, porcentajes que continúan por encima de los promedios previstos para América Latina y para la economía mundial.
Durante la presentación del informe, la subdirectora del Departamento de Estudios del FMI, Petya Koeva Brooks, también destacó la evolución del proceso inflacionario.
“Se ha reanudado el proceso de desinflación y se prevé que este avance de forma gradual, hasta situar la inflación en el 25% para finales de 2026”, afirmó la funcionaria.