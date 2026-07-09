Opinión› ANÁLISIS Los abrazos que faltan El sitio en el que se declaró la Independencia queda reservado para los políticos y para sus invitados especiales. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL DISTANCIA. De un lado, los ciudadanos; del otro, políticos y policías, los únicos que llegaron hasta la Casa Histórica. Por José Názaro Hace 1 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánMauricio MacriMuseo Casa Histórica de la Independencia9 de JulioJavier Milei Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Recuerdos fotográficos: 1927. “¿En qué familia no se conservan retratos de Paganelli?” Bienvenidos a Peronia Plaza Independencia: cinco aprehendidos y dos policías heridos tras los festejos por el triunfo de la selección argentina Milei encabezó el acto por el Día de la Independencia: defendió el ajuste, reivindicó el Pacto de Mayo y llamó a consolidar las reformas Lo más popular "Lágrimas", "Dios" y "Faraónico": los diarios del mundo hablan de Messi y del agónico pase argentino a cuartos de final Jaldo también patea con la derecha El 9 de Julio en Tucumán: el folclore protagoniza la vigilia para celebrar la fecha patria Artes plásticas: Jorge Mansueto ofrece “Tinta, nada más” Agenda en peñas y bares: propuestas independientes Ranking notas premium Por el beneficio de la duda, la Corte anuló un fallo condenatorio por abuso sexual y dictó la absolución de los dos acusados El Gobierno de Tucumán tiene vía libre para llamar a elecciones en mayo de 2027 Milei, Villarruel y una decena de gobernadores: las claves hacia el 9 de Julio Jaldo también patea con la derecha Recuerdos fotográficos: 1927. Santiago Bernabéu manda un saludo a los tucumanos