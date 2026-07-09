Opinión› ANÁLISIS

Los abrazos que faltan

El sitio en el que se declaró la Independencia queda reservado para los políticos y para sus invitados especiales.

DISTANCIA. De un lado, los ciudadanos; del otro, políticos y policías, los únicos que llegaron hasta la Casa Histórica.
DISTANCIA. De un lado, los ciudadanos; del otro, políticos y policías, los únicos que llegaron hasta la Casa Histórica.
José Názaro
Por José Názaro Hace 1 Hs

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