Investigan la muerte de una mujer: el hermano intentó quitarse la vida

“Nos dimos cuenta de que algo malo había pasado cuando llegó un patrullero a toda velocidad. Después arribaron más policías y personas con trajes blancos. Algunos vecinos dijeron que don Guillermo había matado a la pobre señora. Pero no sabemos nada. Vivían juntos desde hacía tiempo y no sabíamos que existieran problemas entre ellos. Ahora algunos dicen que se llevaban muy mal, pero vaya uno a saber”, explicó Pedro García, que reside a una cuadra de donde se registró el hecho.