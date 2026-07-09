Investigan la muerte de una mujer: el hermano intentó quitarse la vida

Un mensaje de WhatsApp fue la señal concreta de que algo malo había ocurrido en una vivienda de España al 1.500. Un hombre le avisó a su hijo que planeaba quitarse la vida. El familiar se presentó en el domicilio y encontró a su padre en el suelo y a su tía sin vida. Ahora, el fiscal Pedro Gallo investiga si se trató de un crimen.
Graciela del Valle Castaño (62) vivía con su hermano, Guillermo Antonio (61). Según los vecinos, no mantenían una buena relación. “Usted sabe que la gente es muy chusma, pero lo único que puedo decir es que, al parecer, no se llevaban muy bien”, indicó Juana de García, vecina de barrio El Bosque.
Las primeras informaciones daban cuenta de que el hombre habría matado a la mujer y que luego fracasó en su intento de quitarse la vida. La soga con la que habría intentado ahorcarse no resistió el peso y terminó cortándose. Fue trasladado al hospital Padilla, donde quedó internado fuera de peligro.
“Nos dimos cuenta de que algo malo había pasado cuando llegó un patrullero a toda velocidad. Después arribaron más policías y personas con trajes blancos. Algunos vecinos dijeron que don Guillermo había matado a la pobre señora. Pero no sabemos nada. Vivían juntos desde hacía tiempo y no sabíamos que existieran problemas entre ellos. Ahora algunos dicen que se llevaban muy mal, pero vaya uno a saber”, explicó Pedro García, que reside a una cuadra de donde se registró el hecho.
Por orden del fiscal Gallo, los investigadores Luis Macedo y Sara Fernández se presentaron en el lugar para realizar las primeras averiguaciones. En principio, la mujer no presentaba lesiones visibles, por lo que se dispuso la realización de una autopsia para determinar cuáles habían sido las causas de su muerte.
“Ese estudio será determinante para avanzar con la investigación. Estamos esperando los resultados de otras medidas que pueden ayudar a esclarecer lo que realmente sucedió”, indicó una fuente del Ministerio Público. Hasta el momento, no se había dispuesto la aprehensión del hermano de la víctima.
“Es una desgracia lo que sucedió. Es increíble que pasen cosas como estas. Los policías nos dijeron que no sabían bien qué había ocurrido. Sabíamos que ella estaba enferma y que él la cuidaba”, destacó Esther Alvarado.
Explicaciones
Justamente, esa es una de las cuestiones que investiga Gallo. Al cierre de esta edición, aguardaba informes sobre la historia clínica de la mujer encontrada sin vida. El hijo del hombre internado, según confiaron fuentes judiciales, fue entrevistado por la Policía para que explicara lo sucedido. Sus dichos, por el momento, no trascendieron.
En las próximas horas, cuando se oficialice el informe de la autopsia, se sabrá cómo continuará el expediente.