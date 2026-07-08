Archivaron la denuncia penal contra la Junta Electoral de la UNT por la suspensión de la elección del rector
José Manuel Díaz Vélez hizo suyo el dictamen del fiscal Agustín Chit y concluyó que no existió delito en la actuación del organismo universitario tras la cautelar que suspendió la candidatura de Sergio Pagani.
Resumen para apurados
- El juez Díaz Vélez archivó recientemente en Tucumán la denuncia penal contra la Junta Electoral de la UNT, al definir que no hubo delito al suspender la elección del rector.
- El fallo adopta el dictamen del fiscal Agustín Chit. La suspensión ocurrió tras una medida cautelar que inhabilitó la candidatura de Sergio Pagani para el rectorado de la UNT.
- La resolución judicial brinda seguridad jurídica al proceso electoral de la UNT y despeja el panorama político en la principal casa de altos estudios del noroeste argentino.
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