En pleno 9 de Julio, Darío Monteros respaldó a Chahla, habló de la unidad del PJ y defendió el sistema electoral de Tucumán
Resumen para apurados
- El ministro Darío Monteros respaldó la reelección de Rossana Chahla y la fórmula Jaldo-Acevedo durante los festejos del 9 de Julio en Tucumán para consolidar la unidad del PJ.
- Monteros elogió la gestión de Chahla en la capital y justificó el cuestionado sistema de acoples provincial como una herramienta democrática frente al avance opositor de Milei.
- Estas definiciones consolidan la estrategia del oficialismo tucumano para retener la provincia en 2025, proyectando un PJ unido frente al avance de las fuerzas nacionales.
El ministro del Interior, Darío Monteros, dejó definiciones políticas durante los festejos por el Día de la Independencia y se refirió al futuro electoral de la provincia, la continuidad de la gestión de la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, y la estrategia del peronismo de cara a las próximas elecciones.
En una entrevista con LA GACETA, Monteros aseguró que Chahla es hoy la principal referente del peronismo en la capital tucumana y afirmó que, a su entender, tiene todo dado para buscar la reelección.
“No hay duda de que la compañera Chahla es la referente máxima que tenemos en San Miguel de Tucumán y hoy naturalmente es la candidata natural a intendenta”, sostuvo.
El funcionario provincial destacó la gestión de la jefa municipal y señaló que viene desarrollando su administración “con recursos propios, con recursos municipales y con el acompañamiento de la Provincia”.
“Es una referente que va peleándola día a día para llevar soluciones a los vecinos”, afirmó Monteros, quien agregó que la decisión final dependerá de los tiempos personales de la intendenta.
“Ella ya lo explicó: primero va a merituar con su familia. No nos olvidemos que, además de ser intendenta, es una profesional destacada. Pero no tengo duda de que va a ser nuestra candidata a intendenta”, expresó.
Jaldo-Acevedo y la unidad del peronismo
En otro tramo de la entrevista, Monteros se refirió al armado político del oficialismo provincial y aseguró que la fórmula integrada por el gobernador Osvaldo Jaldo y el vicegobernador Miguel Acevedo será la propuesta del peronismo tucumano.
“Es la fórmula triunfante del peronismo que vamos a tener el año que viene. No tengan duda de que es la fórmula que ya está establecida”, afirmó.
Según explicó, ambos dirigentes vienen trabajando de manera conjunta desde el inicio de la gestión y remarcó que el objetivo central es mantener la unidad del espacio.
“El gobernador y el vicegobernador vienen trabajando articuladamente. La idea de fondo, tanto de Osvaldo Jaldo como de Miguel Acevedo, es defender a los tucumanos y tener al peronismo unido”, señaló.
En esa línea, aseguró que la mayoría del justicialismo provincial acompaña al binomio oficialista: “Diría que el 95 o 99% del peronismo está encolumnado detrás de Osvaldo Jaldo y Miguel Acevedo”.
Defensa del sistema electoral tucumano
Monteros también salió al cruce de los cuestionamientos al sistema electoral de Tucumán, especialmente al régimen de acoples, y defendió su continuidad.
“El ciudadano tiene derecho a elegir y a ser elegido. Este sistema que tenemos los tucumanos permite eso”, afirmó.
El ministro sostuvo que el actual mecanismo posibilitó que dirigentes de distintos sectores pudieran acceder a cargos mediante el respaldo popular.
“Quien les habla no estaría hoy como ministro si no hubiese sido por este sistema. Antes los partidos tradicionales se cerraban en cuatro paredes y definían los candidatos. Los militantes estábamos solamente para pintar paredes”, expresó.
Además, cuestionó las críticas de dirigentes vinculados a La Libertad Avanza y comparó la discusión provincial con la reforma que impulsa el Gobierno nacional.
“Se habla tanto del sistema nuestro, pero las colectoras son algo similar a lo que se quiere implementar desde Nación. Nosotros ya jugamos con boleta única el año pasado y le ganamos por más de 17 puntos a La Libertad Avanza en Tucumán”, afirmó.
Y concluyó: “Donde nos quieran poner a jugar, vamos a jugar. Pero nosotros tenemos nuestra propia cancha, que es el sistema electoral tucumano”.