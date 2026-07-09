Vacaciones sin gastar: opciones gratuitas en Tucumán para entretener a los más chicos

Aunque las vacaciones de invierno aún no comenzaron de forma oficial, el fin de semana largo ya instaló a las familias tucumanas en un clima de descanso. El desafío empieza ahora para los padres que deberán buscar soluciones y alternativas para distraer y entretener a los más chicos. La Municipalidad de San Miguel de Tucumán elaboró un cronograma de propuestas lleno de actividades gratuitas para recibir a los ciudadanos de la capital.