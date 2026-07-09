Vacaciones sin gastar: opciones gratuitas en Tucumán para entretener a los más chicos

Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán ofrecerá talleres y juegos gratuitos para niños en el Campus Ambiental durante las vacaciones de invierno para promover el cuidado ecológico.
- Con el inicio del receso invernal, el espacio Yolanda Ortiz diseñó un cronograma con cine, reciclaje y talleres de ciencia como alternativa de recreación sin costo para las familias.
- Esta iniciativa busca fortalecer la educación ambiental en las infancias tucumanas y consolidar políticas públicas de recreación gratuita y sostenible a nivel municipal.
Aunque las vacaciones de invierno aún no comenzaron de forma oficial, el fin de semana largo ya instaló a las familias tucumanas en un clima de descanso. El desafío empieza ahora para los padres que deberán buscar soluciones y alternativas para distraer y entretener a los más chicos. La Municipalidad de San Miguel de Tucumán elaboró un cronograma de propuestas lleno de actividades gratuitas para recibir a los ciudadanos de la capital.
El Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz”, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad, es el espacio que se pondrá a disposición durante las dos semanas de vacaciones. Allí se realizarán talleres, proyecciones cinematográficas y concursos para que niños, niñas y adolescentes puedan aprender e incorporar prácticas sobre cuidado medioambiental, en tardes en las que podrán, a la vez, instruirse y divertirse.
Medioambiente y vacaciones de invierno: talleres gratuitos para los más chicos
Sábado 11 - De 16 a 18
- Bingo de plantas y mateada
- Taller de cerámica
- Cine familiar, función infantil
- Eco-malabares y destreza: reciclaje y experiencia circense
- Taller de Monstruos “Cabeza de Pasto”
- Destreza, compañerismo y ambiente
- Tarde de misterios en el campus: relatos y juegos
- Desafío Maker, ensamblaje y economía circular
- Experiencia Dinosaurios
- Reciclara y sus aventuras
- Experiencia Dinosaurios
- Percheros artesanales con borlas recicladas
- Cine familiar y mateada
- Manos a la ciencia, infancias y descubrimientos
- Hotel de Insectos: avistaje y construcción
- Entre sabores y colores: alimentación saludable
- Eco-malabares y destreza: reciclaje y experiencia circense
- Manos en la Tierra: exploración y prácticas en la huerta
- Taller Planeta Mariposa
- Bio-Exploradores: del huerto al papel
- 1° Competencia de EcoCrossfit de 13 a 19
- Pines decorativos imantados de 16 a 18
- Reciclara y sus aventuras de 17 a 18