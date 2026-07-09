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Vacaciones sin gastar: opciones gratuitas en Tucumán para entretener a los más chicos

El Campus Ambiental ubicado en el parque Guillermina -Lamadrid 3700- preparó dos semanas con tardes de actividades gratuitas para recibir a las familias.

Vacaciones sin gastar: opciones gratuitas en Tucumán para entretener a los más chicos
Foto: Municipalidad de San Miguel de Tucumán
Hace 9 Min

Resumen para apurados

  • La Municipalidad de San Miguel de Tucumán ofrecerá talleres y juegos gratuitos para niños en el Campus Ambiental durante las vacaciones de invierno para promover el cuidado ecológico.
  • Con el inicio del receso invernal, el espacio Yolanda Ortiz diseñó un cronograma con cine, reciclaje y talleres de ciencia como alternativa de recreación sin costo para las familias.
  • Esta iniciativa busca fortalecer la educación ambiental en las infancias tucumanas y consolidar políticas públicas de recreación gratuita y sostenible a nivel municipal.
Resumen generado con IA

Aunque las vacaciones de invierno aún no comenzaron de forma oficial, el fin de semana largo ya instaló a las familias tucumanas en un clima de descanso. El desafío empieza ahora para los padres que deberán buscar soluciones y alternativas para distraer y entretener a los más chicos. La Municipalidad de San Miguel de Tucumán elaboró un cronograma de propuestas lleno de actividades gratuitas para recibir a los ciudadanos de la capital.

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El Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz”, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad, es el espacio que se pondrá a disposición durante las dos semanas de vacaciones. Allí se realizarán talleres, proyecciones cinematográficas y concursos para que niños, niñas y adolescentes puedan aprender e incorporar prácticas sobre cuidado medioambiental, en tardes en las que podrán, a la vez, instruirse y divertirse.

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Medioambiente y vacaciones de invierno: talleres gratuitos para los más chicos

Sábado 11 - De 16 a 18

  • Bingo de plantas y mateada
  • Taller de cerámica
  • Cine familiar, función infantil
  • Eco-malabares y destreza: reciclaje y experiencia circense
  • Taller de Monstruos “Cabeza de Pasto”
  • Destreza, compañerismo y ambiente
  • Tarde de misterios en el campus: relatos y juegos
  • Desafío Maker, ensamblaje y economía circular
  • Experiencia Dinosaurios
  • Reciclara y sus aventuras
  • Experiencia Dinosaurios
  • Percheros artesanales con borlas recicladas
  • Cine familiar y mateada
  • Manos a la ciencia, infancias y descubrimientos
  • Hotel de Insectos: avistaje y construcción
  • Entre sabores y colores: alimentación saludable
  • Eco-malabares y destreza: reciclaje y experiencia circense
  • Manos en la Tierra: exploración y prácticas en la huerta
  • Taller Planeta Mariposa
  • Bio-Exploradores: del huerto al papel
  • 1° Competencia de EcoCrossfit de 13 a 19
  • Pines decorativos imantados de 16 a 18
  • Reciclara y sus aventuras de 17 a 18
Temas Municipalidad de San Miguel de TucumánVacaciones de invierno
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