Los 10 tesoros escondidos del norte argentino que recomienda visitar un experto en viajes

Resumen para apurados
- El creador de viajes Guido Rodríguez recomendó recientemente en X diez destinos ocultos del norte argentino para visibilizar paisajes únicos fuera del circuito tradicional.
- La selección, que abarca nueve provincias, incluye desde valles y montañas hasta humedales, destacando lugares como el Balcón de Pissis y el Bañado La Estrella.
- Estas recomendaciones buscan potenciar el turismo emergente y descentralizar los recorridos clásicos, impulsando el desarrollo de las economías y atractivos locales.
El creador de contenido especializado en viajes Guido Rodríguez seleccionó diez rincones imperdibles que descubrió a lo largo de sus travesías. El joven compartió este listado en su cuenta de la plataforma X con el propósito de recomendar aquellos paisajes que lograron fascinarlo por completo.
La selección abarca desde el este hacia el oeste, conectando los dos polos de la región mediante postales tan diversas como valles, montañas, bosques y humedales. Este recorrido expone la inmensa pluralidad geográfica del territorio nacional, ya que incorpora atractivos pertenecientes a nueve provincias diferentes. Entre todas las opciones destacadas, Catamarca sobresale especialmente al aportar dos escenarios únicos a este listado definitivo.
10 lugares que hay que conocer sí o sí en el norte argentino
Rodríguez hizo su propia reseña de cada uno de los sitios que incluyó:
Balcón de Pissis, Catamarca
Uno de los lugares más impresionantes del país. Fiambalá es la localidad más cercana para ir. Se va por la Ruta de los Seismiles y se sube hasta los 4.700 metros de altura. Primero se llega a la laguna Celeste y luego se sube hasta el Balcón de Pissis.
Colonia Pellegrini, Corrientes
Pueblo rural de 1.200 habitantes a orillas de la Laguna Iberá y dentro de los esteros. Capital de la biodiversidad: 400 especies de aves, peces, insectos, mariposas, mamíferos y reptiles. Mejor pueblo del mundo 2025, por la ONU Turismo.
Uquía, Jujuy
Es un pueblo muy lindo y tranquilo a solo 10 kilómetros de Humahuaca. Aquí está la Quebrada de las Señoritas, donde van a caminar entre pasillos angostos con paredones rojizos y 13 cuevas. Es un camino sencillo para hacerlo sin apuro y disfrutando de cada paso.
Ruiz de Montoya, Misiones
Se ubica dentro de la Región de las Flores. Fue fundado con inmigración suiza y alemana, principalmente. En el pueblo está la Cooperativa Agrícola Tucanguá que produce una de las yerbas más ricas del país. A 10 kilómetros se ubica el alto Cuña Pirú.
San Blas de los Sauces, La Rioja
En el norte de la provincia se encuentra este departamento con varios atractivos: la Olla de Andolucas, el área arqueológica de Hualco, la Cascada Cola de la Novia, entre otros. Visitar la iglesia de San Blas y consumir nueces y duraznos.
Bañado La Estrella, Formosa
Uno de los tesoros naturales más grandes del país. Desde el paraje Fortín La Soledad se hacen las excursiones en piragua. Se encuentran más de 300 especies de aves como cigüeñas y garzas y reptiles como yacarés y serpientes y otros animales.
Tafí del Valle, Tucumán
Hermoso pueblo turístico en pleno Valle Calchaquí conocido por su belleza natural, su clima templado y sus paisajes montañosos. Conocer El Mollar, el Cañadón de Muñoz y hacer el sendero El Pela, donde se pasa por el Cerro de la Cruz.
Campo del Cielo, Chaco
Hace 4.000 años una lluvia de meteoritos cayó en este rincón del norte argentino. Tiene entrada gratuita y se puede dormir a pasos de los meteoritos, que son fragmentos de roca llegados del espacio. Se encuentra el segundo meteorito más grande del mundo, de 37 toneladas.
Seclantás, Salta
Uno de los rincones más auténticos de los valles calchaquíes. Visitar las Cuevas de Asic, maravilla natural moldeada por el viento y los siglos. Recorrer Brealito y su laguna. Caminar el pueblo y conocer casas de tejidos artesanales y almorzar en Casa Díaz.
Campo de Piedra Pómez, Catamarca
Paisaje único y lunar compuesto por rocas volcánicas de color blanco brillante que contrasta con el cielo azul y las montañas. Se llega con camioneta 4x4 y guía especializado. La mejor época para viajar es de octubre a abril y es una excursión que dura todo el día.